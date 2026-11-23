Des rapports faisant état de la présence d'un animal sauvage, présumé être un lion, à Istanbul, en Turquie, ont suscité l'inquiétude parmi la population locale. L'incident a été signalé dans le quartier d'Uskumruköy, dans le district de Sarıyer.

Après l'analyse des images capturées par les caméras de surveillance, une opération spéciale a été lancée pour localiser et identifier l'animal. Les gendarmes surveillent la zone à l'aide de technologies d'imagerie thermique et ont réussi à déterminer la position de l'animal.

Suite à cet événement, les mesures de sécurité ont été renforcées dans la zone. Actuellement, des experts de la Direction générale de la conservation de la nature et des parcs nationaux de Turquie, en collaboration avec des vétérinaires, tentent de capturer le prédateur en toute sécurité.

Il a été conseillé aux résidents locaux de redoubler de prudence, de ne pas s'approcher de l'animal et de respecter les consignes de sécurité nécessaires.

Pour l'instant, aucune information détaillée n'a été fournie sur l'origine de l'animal, son propriétaire ou la confirmation qu'il s'agit bien d'un lion.