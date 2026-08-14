En Turquie, un imam sauve une fillette qui s’étouffait avec un bonbon

Dans la ville turque d’Izmir, l’imam d’une mosquée a sauvé la vie d’une fillette qui suivait un cours d’été de Coran. Pendant le cours, un bonbon s’est soudainement coincé dans sa gorge, et la fillette, prise de panique, s’est mise à courir pour chercher de l’aide.

Témoin de la scène, l’imam de la mosquée Muhammed Acar est immédiatement intervenu et a effectué la manœuvre de Heimlich. Les voies respiratoires de la fillette ont ainsi été dégagées et sa vie a été sauvée.

Après l’incident, il a été annoncé que la fillette était en bonne santé. Cet événement a une nouvelle fois montré combien il est important d’agir rapidement et correctement en situation d’urgence.