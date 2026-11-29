Un café d'Istanbul devient viral en servant du café dans des poches à perfusion
Un café d'Istanbul, en Turquie, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux en proposant une manière inhabituelle de servir le café. L'établissement utilise des poches spéciales ressemblant à des systèmes de perfusion médicale au lieu des tasses et verres traditionnels.
Le personnel du café porte des blouses blanches pour servir les clients. Le café glacé et diverses boissons spéciales sont versés dans des poches transparentes de qualité alimentaire. Des étiquettes humoristiques indiquant la composition de la boisson sont apposées sur les contenants. Les clients boivent le café à travers un tube relié à la poche.
Cette idée a attiré l'attention de beaucoup car son apparence rappelle les perfusions utilisées dans les traitements médicaux. Les clients ayant visité le café ont commencé à partager des photos et des vidéos de cette présentation insolite sur les réseaux sociaux.
En conséquence, les images du café sont rapidement devenues virales, et ceux qui souhaitaient goûter ce café unique ont commencé à faire la queue devant l'établissement.
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