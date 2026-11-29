Un café d'Istanbul, en Turquie, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux en proposant une manière inhabituelle de servir le café. L'établissement utilise des poches spéciales ressemblant à des systèmes de perfusion médicale au lieu des tasses et verres traditionnels.

Le personnel du café porte des blouses blanches pour servir les clients. Le café glacé et diverses boissons spéciales sont versés dans des poches transparentes de qualité alimentaire. Des étiquettes humoristiques indiquant la composition de la boisson sont apposées sur les contenants. Les clients boivent le café à travers un tube relié à la poche.