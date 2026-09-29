Un chat empêche quatre voleuses d'entrer dans une maison pendant 45 minutes

En Turquie, un chat nommé Muchize a résisté à quatre femmes qui tentaient de s'introduire dans une maison en profitant de l'absence de ses propriétaires.

Il s'est avéré que les femmes ont essayé de forcer la porte pour entrer. Cependant, Muchize les attendait sur le seuil. Pendant près de 45 minutes, le chat s'est jeté sur elles, les griffant et les empêchant d'entrer dans la maison.

Face à cette résistance inattendue, les femmes ont fini par abandonner. Elles ont quitté les lieux sans avoir pu dérober aucun objet.

Ainsi, en l'absence des propriétaires, le chat a veillé sur la maison et a permis de déjouer le cambriolage.