Un événement de course à pied de masse a eu lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec la participation de plus de 310 000 personnes. Ce jour-là, l'une des autoroutes les plus fréquentées de la ville, Sheikh Zayed Road, a été fermée à la circulation automobile pour être transformée en une immense piste de course. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse officielle des EAU.

L'événement Dubai Run 2026, organisé le 22 novembre, a rassemblé des personnes de tous âges et de tous niveaux de condition physique. Les participants ont pu choisir entre deux parcours de 5 et 10 kilomètres.

Le parcours court de 5 kilomètres était destiné aux familles et aux débutants, traversant le centre-ville de Dubaï et se terminant près du Dubai Mall. Le parcours de 10 kilomètres, organisé pour les coureurs expérimentés, passait à proximité de sites emblématiques tels que le Musée du Futur, le Burj Khalifa et le Dubai Water Canal.

L'événement ne s'est pas limité à une course de masse, mais s'est transformé en un grand spectacle de divertissement. Dans le ciel, les avions de l'équipe de voltige Fursan Al Emarat de l'armée de l'air des EAU ont effectué des démonstrations. De plus, des parapentes motorisés, des robots, des marionnettes LED géantes, des groupes de musique et des artistes de cirque ont contribué à l'ambiance festive.

Le Dubai Run 2026 a été organisé dans le cadre de la 10e saison du projet Dubai Fitness Challenge. L'événement est considéré comme l'un des plus grands projets sportifs de masse de la ville promouvant un mode de vie sain.

Selon les organisateurs, cet événement, qui a rassemblé plus de 310 000 participants, a une fois de plus consolidé son statut de plus grand événement de course à pied gratuit au monde.