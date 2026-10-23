L'ambassadeur américain évoque des frappes contre l'Iran, Trump nie être au courant

Le président des États-Unis Donald Trump a réagi ouvertement aux informations sensationnelles selon lesquelles les États-Unis pourraient frapper le territoire iranien au cours du week-end prochain.

Le chef de la Maison Blanche a adopté une position inattendue en déclarant qu'il n'était absolument pas au courant de cette déclaration faite par Tom Barrack, l'ambassadeur du pays en Turquie.

« C'est un homme influent, mais je ne suis pas au courant » : la réponse de Trump

À la question des journalistes sur la déclaration de l'ambassadeur, le président Trump a répondu de manière brève et mystérieuse :

Déclaration du président : « Je pense que c'est une personne très influente. Cependant, je ne sais rien à ce sujet », a souligné le président américain.

En quoi consistait la déclaration sensationnelle de l'ambassadeur Tom Barrack ?

Auparavant, la publication influente The Times of Israel avait publié les propos tranchants de l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Thomas Barrack, concernant la probabilité d'opérations militaires au Moyen-Orient :

« Des frappes sont-elles possibles ? Absolument » : À la question des journalistes sur la possibilité que les États-Unis reprennent des frappes contre l'Iran dans les prochains jours, le diplomate a répondu : « Y a-t-il une possibilité que les États-Unis frappent l'Iran ce week-end ? Sans aucun doute, absolument », a-t-il répondu ;

Plans de défense : Cette déclaration a été perçue comme un signe que les relations entre Washington et Téhéran ont atteint un point extrêmement dangereux.

Niveau de risque accru : les familles des diplomates quittent la région

Dans un contexte de probabilité accrue d'opérations militaires, des mesures sont prises pour évacuer les responsables américains de la région vers des zones sûres :

En Arabie saouditeévacuation : En Arabie saoudite, le personnel américain et les membres de leurs familles ont reçu l'ordre de quitter le pays immédiatement ;

Diplomates dans d'autres pays : Il a également été signalé que les familles des diplomates américains travaillant dans plusieurs autres pays de la région ont reçu l'ordre de quitter ces zones pour des raisons de sécurité.

L'escalade de la situation dans la région suscite de grandes inquiétudes sur les marchés internationaux, notamment concernant les prix du pétrole et les routes logistiques.