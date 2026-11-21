Le président américain n'a pas exclu la possibilité de conclure un accord avec l'Iran. Cependant, il a insisté sur le fait que tout accord doit également être acceptable pour Washington.

La question d'un accord dans les relations entre les États-Unis et l'Iran est revenue à l'ordre du jour. Selon le président américain Donald Trump, Téhéran est intéressé par des négociations, mais n'est pas encore prêt à accepter les conditions conformes aux exigences de Washington. Trump a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Donald Trump a déclaré que l'Iran souhaitait parvenir à un accord avec les États-Unis, mais qu'il n'était pas encore prêt à accepter les conditions jugées acceptables par Washington. Le président américain a souligné son intention de conclure un « véritable accord » avec Téhéran, et non un accord ordinaire.

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« Ils veulent parvenir à un accord, mais ils ne veulent pas conclure celui qui serait acceptable pour moi. Nous voulons conclure un véritable accord, pas le faux accord que l'Iran pratique depuis 51 ans. Les gens disent 47 ans, mais en réalité, cela fait 51 ans », a déclaré Trump.

Ainsi, bien que le dirigeant américain ait exprimé sa volonté de mener des négociations avec Téhéran, il a clairement indiqué qu'il n'accepterait pas d'accord ne répondant pas aux exigences de Washington.

Cependant, dans cette déclaration, Trump n'a pas détaillé les conditions spécifiques qu'il attend de l'Iran.

Trump a annoncé 10 accords commerciaux supplémentaires

Lors de la conférence de presse à la Maison Blanche, le président américain a également abordé les questions de commerce international. Selon lui, Washington prévoit de conclure 10 accords commerciaux supplémentaires dans un avenir proche.

Cette déclaration donne également un aperçu des plans de l'administration américaine visant à élargir ses relations économiques extérieures.

Pour l'instant, la déclaration de Trump sur l'accord avec l'Iran laisse en suspens les questions sur les conditions dans lesquelles les négociations pourraient se poursuivre. La question la plus importante reste de savoir dans quelle mesure Téhéran est prêt à céder aux exigences de Washington.