Nouveau signal de la Maison-Blanche : Trump révèle les détails de négociations secrètes avec l'Iran (vidéo)

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Nouveau signal de la Maison-Blanche : Trump révèle les détails de négociations secrètes avec l'Iran (vidéo)

Le président américain Donald Trump a fait une nouvelle déclaration importante concernant les relations avec Téhéran et les dialogues diplomatiques en cours. Selon lui, la partie iranienne cherche sérieusement à parvenir à un accord avec Washington, mais le chef de la Maison-Blanche a clairement exprimé ses doutes quant à leur fiabilité.

Lors d'un événement, entouré de journalistes, Trump a évoqué la direction que prennent les relations entre les deux parties dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

« Les négociations avancent bien, mais il est difficile de leur faire confiance » : les points clés de Trump

Le chef de la Maison-Blanche a évalué l'état actuel du dialogue comme suit :

  • L'intention de Téhéran : « Ils veulent parvenir à un accord. Les négociations avancent bien... », a souligné le président américain ;

  • Doute ouvert et prudence : « ...mais pour être honnête, ils ne sont pas très fiables », a ajouté Trump, s'abstenant de donner une évaluation positive des actions de la partie adverse ;

  • Le verdict final laissé au temps : « Seul le temps nous dira s'ils parviendront à un accord ou non », a conclu le chef de l'État.

Le jeu diplomatique derrière les déclarations tendues

Cette intervention est la suite logique de la rhétorique géopolitique complexe entre Washington et Téhéran :

  • Pression et dialogue simultanés : Bien que Trump ait déclaré précédemment que la situation se résoudrait bientôt soit par « un accord, soit par une rupture définitive », il confirme maintenant que des opportunités subsistent à la table des négociations ;

  • La position prudente de Téhéran : De son côté, la partie iranienne insiste sur la nécessité de privilégier une diplomatie rationnelle tout en ne cessant pas ses préparatifs militaires ;

  • Le résultat est-il proche ? : L'optimisme prudent de Trump montre que les parties discutent de certaines conditions en coulisses, mais la méfiance mutuelle reste le principal obstacle.

Donald TrumpRelations États-Unis-IranMoyen-OrientTéhéranDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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