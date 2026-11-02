Nouveau signal de la Maison-Blanche : Trump révèle les détails de négociations secrètes avec l'Iran (vidéo)
Le président américain Donald Trump a fait une nouvelle déclaration importante concernant les relations avec Téhéran et les dialogues diplomatiques en cours. Selon lui, la partie iranienne cherche sérieusement à parvenir à un accord avec Washington, mais le chef de la Maison-Blanche a clairement exprimé ses doutes quant à leur fiabilité.
Lors d'un événement, entouré de journalistes, Trump a évoqué la direction que prennent les relations entre les deux parties dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.
« Les négociations avancent bien, mais il est difficile de leur faire confiance » : les points clés de Trump
Le chef de la Maison-Blanche a évalué l'état actuel du dialogue comme suit :
L'intention de Téhéran : « Ils veulent parvenir à un accord. Les négociations avancent bien... », a souligné le président américain ;
Doute ouvert et prudence : « ...mais pour être honnête, ils ne sont pas très fiables », a ajouté Trump, s'abstenant de donner une évaluation positive des actions de la partie adverse ;
Le verdict final laissé au temps : « Seul le temps nous dira s'ils parviendront à un accord ou non », a conclu le chef de l'État.
Le jeu diplomatique derrière les déclarations tendues
Cette intervention est la suite logique de la rhétorique géopolitique complexe entre Washington et Téhéran :
Pression et dialogue simultanés : Bien que Trump ait déclaré précédemment que la situation se résoudrait bientôt soit par « un accord, soit par une rupture définitive », il confirme maintenant que des opportunités subsistent à la table des négociations ;
La position prudente de Téhéran : De son côté, la partie iranienne insiste sur la nécessité de privilégier une diplomatie rationnelle tout en ne cessant pas ses préparatifs militaires ;
Le résultat est-il proche ? : L'optimisme prudent de Trump montre que les parties discutent de certaines conditions en coulisses, mais la méfiance mutuelle reste le principal obstacle.
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