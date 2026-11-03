Le Golfe persique au bord de la guerre : les alliés des États-Unis se préparent à une frappe contre l'Iran

Le Moyen-Orient est à nouveau au bord d'un conflit militaire à grande échelle. Les principaux pays arabes du Golfe persique ont commencé des préparatifs d'urgence face à une possible reprise des hostilités militaires entre les États-Unis et l'Iran.

Le prestigieux journal américain The Wall Street Journal rapporte, en citant des sources bien informées, que les principaux alliés de Washington dans la région, notamment le Qatar et les Émirats arabes unis, estiment qu'une opération militaire américaine à grande échelle contre l'Iran pourrait débuter dès cette semaine.

Mesures de sécurité d'urgence dans la région : exercices et enseignement en ligne

En raison du risque d'escalade, les pays de la région ont porté les mesures de sécurité à leur niveau maximal :

Exercices d'urgence au Qatar et aux EAU : Des exercices de sécurité et de protection civile sont menés en urgence dans les principaux nœuds de transport des deux pays, y compris dans les grands aéroports internationaux ;

Enseignement en ligne en Arabie saoudite : Par mesure de précaution, les cours dans les écoles du Royaume ont été transférés vers un format d'enseignement à distance (en ligne) ;

Annulation d'événements internationaux : Les participants à une grande conférence internationale sur l'énergie à Abou Dabi écourtent leurs séjours et quittent le pays sur recommandation des autorités locales.

L'inquiétude des monarchies arabes et l'avertissement à Téhéran

La principale préoccupation des pays du Golfe concerne les représailles potentielles de l'Iran :

Menace sur les infrastructures : On craint sérieusement qu'en réponse à une attaque américaine, les missiles et drones iraniens ne frappent les infrastructures économiques, pétrolières, gazières et civiles des pays arabes voisins ;

Ultimatum ferme : Certains pays arabes ont déjà prévenu Téhéran : si leurs infrastructures territoriales sont attaquées, ils se réservent le droit de riposter militairement, seuls ou avec leurs alliés.

Impasse diplomatique et déclaration de Trump

La pression géopolitique a atteint son paroxysme en raison de l'arrêt des canaux diplomatiques :

Inefficacité du dialogue : Le Wall Street Journal note que les négociations secrètes entre Washington et Téhéran, menées sous la médiation du Qatar, sont actuellement dans une impasse ;

Réaction de la Maison Blanche : Auparavant, Donald Trump Axios avait déclaré dans une interview qu'il n'était « pas pressé » de prendre des décisions sur de nouvelles attaques et que le dialogue « se passait bien ».

Néanmoins, les mesures de sécurité d'urgence et les préparatifs militaires dans la région indiquent que les parties se préparent au scénario le plus dangereux.