Sensation Axios : Washington et Téhéran sont-ils à l'aube d'un grand accord ?

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Sensation Axios : Washington et Téhéran sont-ils à l'aube d'un grand accord ?

Des diplomates qataris ont réalisé une avancée significative dans la reprise des négociations directes entre l'Iran et les États-Unis lors de discussions longues et complexes à Téhéran. C'est ce qu'a rapporté le portail influent Axios en citant des sources diplomatiques.

Les sources soulignent que lors du marathon de négociations de 12 heures à Téhéran, les médiateurs qataris étaient en contact permanent avec la Maison Blanche. La prochaine étape du processus se poursuivra samedi à Doha.

Conditions contradictoires des parties : quel est le principal obstacle ?

Les responsables américains notent que parvenir à un accord n'est pas facile, car les deux pays avancent des exigences diamétralement opposées :

  • Exigence de Washington : La Maison Blanche exige que Téhéran accepte des concessions strictes sur son programme nucléaire et limite drastiquement ses activités nucléaires ;

  • Conditions de Téhéran : La partie iranienne exige, avant le début des négociations, que les États-Unis lèvent le blocus maritime, débloquent les fonds iraniens gelés à l'étranger et autorisent pleinement la vente libre de son pétrole sur les marchés internationaux.

Hésitation à la Maison Blanche : scepticisme de Vance, Kushner et Trump

Des sources américaines indiquent qu'au sein même de l'administration américaine, il existe des points de vue divergents sur cette question :

  • Partisans des négociations : Le vice-président américain J.D. Vance, ainsi que les envoyés spéciaux du président Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, sont favorables à la reprise du dialogue avec Téhéran et à la conclusion d'un grand accord politique ;

  • Le doute de Trump : Cependant, le président Donald Trump reste très sceptique quant à la possibilité que l'Iran accepte un jour des conditions réelles acceptables pour les États-Unis.

Les consultations diplomatiques qui se poursuivront à Doha pourraient marquer un tournant important dans la réduction des tensions au Moyen-Orient et l'atténuation de l'instabilité sur le marché pétrolier mondial.

Relations États-Unis-IranMédiation du QatarDonald TrumpProgramme nucléaireDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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