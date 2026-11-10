Un Ghanéen de 28 ans s'enterre vivant dans un cercueil pendant 3 jours pour devenir riche

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Un Ghanéen de 28 ans s'enterre vivant dans un cercueil pendant 3 jours pour devenir riche

Un citoyen ghanéen de 28 ans aurait effectué un rituel inhabituel dans le but d'attirer l'argent et la richesse, en restant allongé dans un cercueil au cimetière pendant trois jours. C'est ce qu'a rapporté le média « My Joy Online ».

L'incident étrange a été révélé après qu'un chasseur local a remarqué un cercueil abandonné dans le cimetière lors d'une promenade. Ses chiens ont couru vers le cercueil et ont aboyé sans cesse. Suspicieux, l'homme a supposé que quelqu'un pourrait se trouver à l'intérieur.

Le chasseur s'est approché du cercueil et a exhorté l'homme à l'intérieur à sortir. Après avoir menacé d'utiliser son arme, un homme est sorti du cercueil. Il s'est avéré qu'il était propriétaire d'une pharmacie locale.

Peu après, un guérisseur qui ramassait des plantes médicinales est passé par là. Ensemble, ils ont ramené l'homme au village. La nouvelle de cet événement inhabituel s'est rapidement propagée, et un grand groupe d'habitants s'est rassemblé pour connaître les détails. Certains citoyens ont suggéré d'appeler la police pour clarifier la situation.

Selon les premières estimations, l'homme est resté dans le cercueil pendant trois jours dans l'espoir d'attirer la richesse dans le cadre d'un ancien rituel. Il a ensuite été remis aux forces de l'ordre pour déterminer tous les détails de l'incident.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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