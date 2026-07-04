Le but d'Arias qualifie la Colombie pour les huitièmes de finale

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Le but d'Arias qualifie la Colombie pour les huitièmes de finale

Au CM-2026, le tour des 1/16 de finale s'est achevé avec le match entre la Colombie et le Ghana.

Lors d'un match intense disputé à Kansas, les représentants de l'Amérique latine l'ont emporté 1-0 et ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale.

Un but rapide a scellé le sort de la rencontre

La Colombie a entamé le match de manière active et a réussi à ouvrir le score à la 14e minute.

Santiago Arias a trompé le gardien ghanéen d'un tir précis et a propulsé son équipe en tête.

Pendant le reste du temps, les Africains ont tenté d'égaliser, mais la défense colombienne a conservé l'avantage.

Le Ghana n'a pas su saisir ses occasions

L'équipe nationale du Ghana a essayé d'augmenter la pression et de créer des situations dangereuses tout au long de la rencontre.

Cependant, les Colombiens ont été solides en défense et n'ont pas laissé l'adversaire marquer.

Ainsi, le but d'Arias en première mi-temps est resté le seul et décisif but du match.

Prochain adversaire — la Suisse

La Colombie affrontera l'équipe nationale de Suisse en huitièmes de finale.

La Suisse avait battu l'Algérie 2-0 au tour précédent. Les deux équipes s'affronteront désormais pour une place en quart de finale.

CM-2026. 1/16 de finale

Colombie — Ghana — 1:0

3 juillet, Kansas

But : Arias, 14.

Colombie : Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Arias (Quintero, 73), Lerma, Puerta, Rodríguez (Ríos, 46), Díaz (Campaz, 90), Córdoba (Suárez, 8).

Ghana : Ati Zigi, Senaya (Seidu, 13), Lukassen, Opoku, Mensa, Partey, Yirenkyi (Adu, 79), Sibo (Owusu, 62), Williams (Fatawu, 62), Semenyo, Ayew (Nuamah, 79).

Avertissements : Arias, 12; Yirenkyi, 49; Fatawu, 66; Seidu, 76; Ríos, 78.

La Colombie a poursuivi son parcours en Coupe du monde avec une victoire minimale. L'équipe attend désormais un défi encore plus complexe face à la Suisse.

ColombieGhanaSantiago AriasSuisse
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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