Un nouveau séisme secoue l'élite politique américaine : le représentant républicain Thomas Massie a soumis au Congrès une résolution officielle visant à destituer (impeachment) le chef du Pentagone, Pete Hegseth. Hegseth est accusé d'abus de pouvoir pour avoir mené des actions militaires contre l'Iran sans l'autorisation du Congrès, pour des frappes contre des navires dans les Caraïbes et pour son implication dans la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Le vote sur ce document est prévu pour mercredi. Unanimité bipartisane et impact des élections de mi-mandat Selon une analyse de CBS News, la procédure de destitution contre Hegseth a de fortes chances de recueillir un large soutien bipartisan au Congrès. Deux facteurs principaux expliquent cela : premièrement, les membres des deux partis sont profondément mécontents de la campagne militaire menée par Hegseth contre l'Iran ; deuxièmement, parmi les républicains ayant perdu lors des récentes élections de mi-mandat, l'inquiétude et les critiques à l'égard des actions de la direction du Pentagone ont fortement augmenté.

Thomas Massie, élu du Kentucky, s'est ouvertement opposé à plusieurs décisions de l'administration de la Maison-Blanche au cours des derniers mois. Il avait déjà soulevé la question de la destitution en septembre, mais la direction de la Chambre avait clôturé la session prématurément, reportant le vote à novembre. Il a désormais présenté un document actualisé de 34 pages. Chef d'accusation Contenu et fondement Revendication juridique et politique Guerre contre l'Iran Mener des opérations militaires sans l'autorisation (sanction) officielle du Congrès Violation de la norme constitutionnelle américaine sur la déclaration de guerre Opérations dans les Caraïbes Frappes du Pentagone contre des navires dans la zone maritime Dépassement des compétences militaires Capture de Maduro Opérations liées à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro Actions contraires au droit international et national Danger constitutionnel Agir en violation des fonctions officielles et de l'État de droit Exigence de déchéance à vie du droit d'occuper une fonction publique « Peter Brian Hegseth a prouvé que s'il reste en poste, il constitue une menace sérieuse pour la Constitution. Il a agi d'une manière totalement incompatible avec son devoir et l'État de droit. Par conséquent, il mérite la destitution, le renvoi de ses fonctions et l'interdiction d'occuper tout poste honorifique, de confiance ou rémunéré aux États-Unis. » — Thomas Massie, Membre de la Chambre des représentants du Congrès américain. Le calme du Pentagone : que dit Hegseth ? Malgré la pression intense au Congrès, Pete Hegseth tente de ne pas dramatiser la situation. Journalistes Lors d'un échange avec eux, il a appelé à ne pas surestimer le risque de destitution et a exprimé sa volonté de défendre pleinement ses actions au Pentagone.