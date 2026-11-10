À Almaty, un homme sauvant un chiot tombé dans une rivière alors qu'il marchait avec sa fille (vidéo)

À Almaty, au Kazakhstan, un homme qui se promenait avec sa petite fille a couru pour sauver un chiot tombé dans une rivière. Une vidéo montrant l'homme n'hésitant pas à se pencher pour secourir l'animal de l'eau est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon les médias locaux, l'incident s'est produit le 9 novembre vers 08h15, près du complexe résidentiel River City, à proximité du lac Sayran. En marchant avec sa fille, l'homme a aperçu le chiot dans l'eau et s'est précipité pour le sauver.

La scène a été filmée par un témoin. L'auteure de la vidéo a précisé qu'elle avait vu l'homme marcher avec sa petite fille. Pendant qu'il courait pour sauver le chiot, la fillette était surveillée par l'amie de la femme qui filmait.

La femme ayant publié la vidéo souhaite retrouver le héros pour le remercier d'avoir sauvé la vie de l'animal. Pour l'instant, l'identité de l'homme n'a pas encore été établie.

Ces images ont suscité une réaction chaleureuse de la part des internautes. Beaucoup ont salué l'aide désintéressée de l'homme, soulignant son humanité et son amour pour les animaux.