La Colombie s'impose mais John Córdoba gravement blessé

La sélection colombienne a débuté la phase de barrage de la Coupe du monde par une victoire. Cependant, la blessure de l'un des attaquants principaux, John Córdoba, dans les premières minutes du match contre le Ghana, pourrait constituer une perte majeure pour l'équipe.

Córdoba a dû quitter le match prématurément

L'attaquant central du Krasnodar et de la sélection colombienne, John Córdoba, a été blessé à la jambe dès le début de la rencontre.

Le joueur n'a pas pu poursuivre le match et a été contraint de quitter le terrain. Luis Suárez est entré en jeu pour le remplacer.

Résultats de l'examen médical connus

L'examen médical effectué après le match a révélé que Córdoba souffre d'une blessure aux muscles ischio-jambiers.

Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps l'attaquant sera indisponible ni s'il pourra participer au prochain match.

Cette situation pourrait devenir une source d'inquiétude majeure pour le staff technique de la Colombie à l'approche des phases décisives du barrage.

Arias offre la victoire à la Colombie

Malgré la blessure précoce de l'attaquant principal, la sélection colombienne s'est imposée 1-0 face au Ghana.

Le seul but décisif du match a été marqué par John Arias. Ainsi, les Colombiens ont remporté la victoire sur le score minimal et se sont qualifiés pour le tour suivant.

Prochain adversaire — la Suisse

En huitièmes de finale de la Coupe du monde, la sélection colombienne affrontera la Suisse.

La rencontre aura lieu la semaine prochaine. La question principale qui préoccupe désormais les supporters : John Córdoba pourra-t-il se rétablir d'ici ce match crucial ?

Pensez-vous que si Córdoba ne peut pas jouer, Luis Suárez pourra le remplacer dignement ?