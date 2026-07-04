La Colombie s'impose mais John Córdoba gravement blessé

·56·Sport
La Colombie s'impose mais John Córdoba gravement blessé

La sélection colombienne a débuté la phase de barrage de la Coupe du monde par une victoire. Cependant, la blessure de l'un des attaquants principaux, John Córdoba, dans les premières minutes du match contre le Ghana, pourrait constituer une perte majeure pour l'équipe.

Córdoba a dû quitter le match prématurément

L'attaquant central du Krasnodar et de la sélection colombienne, John Córdoba, a été blessé à la jambe dès le début de la rencontre.

Le joueur n'a pas pu poursuivre le match et a été contraint de quitter le terrain. Luis Suárez est entré en jeu pour le remplacer.

Résultats de l'examen médical connus

L'examen médical effectué après le match a révélé que Córdoba souffre d'une blessure aux muscles ischio-jambiers.

Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps l'attaquant sera indisponible ni s'il pourra participer au prochain match.

Cette situation pourrait devenir une source d'inquiétude majeure pour le staff technique de la Colombie à l'approche des phases décisives du barrage.

Arias offre la victoire à la Colombie

Malgré la blessure précoce de l'attaquant principal, la sélection colombienne s'est imposée 1-0 face au Ghana.

Le seul but décisif du match a été marqué par John Arias. Ainsi, les Colombiens ont remporté la victoire sur le score minimal et se sont qualifiés pour le tour suivant.

Prochain adversaire — la Suisse

En huitièmes de finale de la Coupe du monde, la sélection colombienne affrontera la Suisse.

La rencontre aura lieu la semaine prochaine. La question principale qui préoccupe désormais les supporters : John Córdoba pourra-t-il se rétablir d'ici ce match crucial ?

Pensez-vous que si Córdoba ne peut pas jouer, Luis Suárez pourra le remplacer dignement ?

ColombieJohn CórdobaGhanaLuis SuárezSuisse
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Abbos Fayzullayev révèle le regret lié à son oncle (vidéo)Abbos Fayzullayev révèle le regret lié à son oncle (vidéo)Aujourd'hui, 11:57Radimov s'inquiète de la condition physique de Mohamed SalahRadimov s'inquiète de la condition physique de Mohamed SalahAujourd'hui, 11:16L'Argentine subit une grande perte : Facundo Medina s'est blessé hier soirL'Argentine subit une grande perte : Facundo Medina s'est blessé hier soirAujourd'hui, 11:14Le footballeur égyptien Mohamed Hani a perdu connaissance sur le terrainLe footballeur égyptien Mohamed Hani a perdu connaissance sur le terrainAujourd'hui, 11:10FIFA annule le record de Messi : que s'est-il vraiment passé ?FIFA annule le record de Messi : que s'est-il vraiment passé ?Aujourd'hui, 11:07Carlo Ancelotti aux critiques : « Je ne suis pas 100 % idiot »Carlo Ancelotti aux critiques : « Je ne suis pas 100 % idiot »Aujourd'hui, 10:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan