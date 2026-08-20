Les Ouzbèkes en lice pour la Coupe du monde : les adversaires sont connus

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Les Ouzbèkes en lice pour la Coupe du monde : les adversaires sont connus

La FIFA a procédé au tirage au sort de la phase préliminaire du tournoi de barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde féminine 2027. Les adversaires de l’équipe nationale féminine d’Ouzbékistan, en quête d’une qualification historique, sont désormais connus. Par quelles étapes nos représentantes devront-elles passer pour atteindre le Mondial et quel sera le format de la compétition ?

Phase préliminaire : adversaires et calendrier

Selon les résultats du tirage, l’équipe nationale d’Ouzbékistan affrontera la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Ghana et l’Afrique du Sud lors de la première phase des barrages qualificatifs. Cette phase se déroulera en novembre et décembre 2026 sur un site centralisé. Les 2 meilleures équipes sur 4 accéderont à la phase finale décisive.

Système de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027

Phase

Période

Participants et format

Qualification pour le Mondial

Barrages préliminaires

Novembre–décembre 2026

Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ghana, Afrique du Sud (tournoi centralisé)

Les 2 meilleures équipes se qualifient pour la finale décisive

Barrages décisifs

Février 2027

2 équipes issues de la phase préliminaire + CONCACAF (2), CONMEBOL (1), UEFA (1) — soit 6 équipes au total

les vainqueurs des 3 voies 3 équipes décrocheront leur billet pour la Coupe du monde

Coupe du monde (phase finale)

Du 24 juin au 25 juillet 2027

Brésil sur les pelouses brésiliennes

Les meilleures équipes nationales féminines du monde

Les Ouzbèkes en lice pour la Coupe du monde : les adversaires sont connus

Format de la phase finale des barrages

La phase finale des barrages, prévue en février 2027, réunira au total 6 équipes nationales :

  • Issues de la phase préliminaire 2 équipes

  • d’Amérique du Nord et centrale (CONCACAF) — 2 équipes

  • d’Amérique du Sud (CONMEBOL) — 1 équipe

  • d’Europe (UEFA) — 1 équipe

Ces 6 équipes seront réparties par tirage au sort dans 3 voies distinctes, ou affiches. Une finale décisive sera disputée dans chaque voie et les 3 équipes victorieuses décrocheront les derniers billets pour la Coupe du monde, organisée au Brésil.

Selon vous, l’équipe nationale féminine d’Ouzbékistan peut-elle battre de solides adversaires comme le Ghana et l’Afrique du Sud et réaliser l’exploit historique de se qualifier pour la Coupe du monde au Brésil ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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