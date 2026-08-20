Les Ouzbèkes en lice pour la Coupe du monde : les adversaires sont connus

La FIFA a procédé au tirage au sort de la phase préliminaire du tournoi de barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde féminine 2027. Les adversaires de l’équipe nationale féminine d’Ouzbékistan, en quête d’une qualification historique, sont désormais connus. Par quelles étapes nos représentantes devront-elles passer pour atteindre le Mondial et quel sera le format de la compétition ?

Phase préliminaire : adversaires et calendrier

Selon les résultats du tirage, l’équipe nationale d’Ouzbékistan affrontera la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Ghana et l’Afrique du Sud lors de la première phase des barrages qualificatifs. Cette phase se déroulera en novembre et décembre 2026 sur un site centralisé. Les 2 meilleures équipes sur 4 accéderont à la phase finale décisive.

Système de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027

Phase Période Participants et format Qualification pour le Mondial Barrages préliminaires Novembre–décembre 2026 Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ghana, Afrique du Sud (tournoi centralisé) Les 2 meilleures équipes se qualifient pour la finale décisive Barrages décisifs Février 2027 2 équipes issues de la phase préliminaire + CONCACAF (2), CONMEBOL (1), UEFA (1) — soit 6 équipes au total les vainqueurs des 3 voies 3 équipes décrocheront leur billet pour la Coupe du monde Coupe du monde (phase finale) Du 24 juin au 25 juillet 2027 Brésil sur les pelouses brésiliennes Les meilleures équipes nationales féminines du monde

Format de la phase finale des barrages

La phase finale des barrages, prévue en février 2027, réunira au total 6 équipes nationales :

Issues de la phase préliminaire 2 équipes

d’Amérique du Nord et centrale ( CONCACAF ) — 2 équipes

d’Amérique du Sud ( CONMEBOL ) — 1 équipe

d’Europe (UEFA) — 1 équipe

Ces 6 équipes seront réparties par tirage au sort dans 3 voies distinctes, ou affiches. Une finale décisive sera disputée dans chaque voie et les 3 équipes victorieuses décrocheront les derniers billets pour la Coupe du monde, organisée au Brésil.

Selon vous, l’équipe nationale féminine d’Ouzbékistan peut-elle battre de solides adversaires comme le Ghana et l’Afrique du Sud et réaliser l’exploit historique de se qualifier pour la Coupe du monde au Brésil ?

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