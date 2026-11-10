Les démocrates au Congrès lancent une enquête contre l'empire d'Elon Musk

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Les démocrates au Congrès lancent une enquête contre l'empire d'Elon Musk

Après que le Parti démocrate a remporté la majorité absolue dans les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, fait face à la plus forte pression politique de l'histoire de son empire technologique et financier. Selon Axios, les démocrates se préparent à lancer des enquêtes officielles à grande échelle sur les activités de Musk au sein du département DOGE, ses liens avec la Russie et le système Starshield.

Une défaite électorale à 475 millions de dollars

Selon Forbes, Elon Musk, dont la fortune est estimée à 896 milliards de dollars, est devenu le principal donateur du Parti républicain lors de ces élections, investissant plus de 475 millions de dollars dans la campagne. Cependant, selon une analyse de Wired, plus de 99 % des candidats soutenus par le milliardaire ont subi une défaite cuisante.

Le coup le plus dur a été porté au Texas : bien que Musk ait dépensé 160 millions de dollars pour la victoire de Ken Paxton dans la course au Sénat, ce siège a été remporté par le démocrate James Talarico. À l'issue des élections, le Parti démocrate a obtenu 54 sièges au Sénat et 254 à la Chambre des représentants, prenant le contrôle total du pouvoir législatif. Cette situation a suscité de vives protestations de la part du président Donald Trump, qui a ouvertement mis en doute l'intégrité des élections sur Truth Social.

La direction de Musk / Projet

Les revendications et le plan des démocrates

Conséquences politiques et financières attendues

Département DOGE

Accès aux données gouvernementales secrètes et profit tiré des relations avec Trump

Enquête du Congrès et convocation des dirigeants

Starshield (Starlink) et la Russie

Restrictions du système en Ukraine et liens potentiels avec des responsables de la Fédération de Russie

Exigence d'explications sur la sécurité nationale

Tesla Robotaxi

Empêcher l'assouplissement des exigences de sécurité au niveau des États

Blocage du projet de loi fédéral, retard de la commercialisation

Intelligence artificielle (xAI / SpaceX)

Introduction d'audits de sécurité indépendants sur les modèles d'IA avancés

Demande officielle de documents à SpaceX sur la sécurité de l'IA

« Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Je découvrirai certainement qui se cache réellement derrière mes adversaires. »

Elon Musk, Commentaire officiel sur le réseau X (anciennement Twitter).

Ce qui attend l'empire : Le siège du Robotaxi et de l'intelligence artificielle

Les démocrates considèrent Musk comme le « symbole désastreux de l'ère MAGA » : une richesse excessive, une ingérence incontrôlée des milliardaires dans la gouvernance de l'État et un contrôle contraire à l'éthique sur l'intelligence artificielle.

En conséquence, les projets commerciaux de Musk sont directement menacés. En particulier, le projet de robotaxi de Tesla pourrait perdre la possibilité de contourner les restrictions des États. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, de nouvelles lois prévoyant une surveillance gouvernementale stricte sont en préparation. Le fait que Musk ait travaillé pour l'administration Trump jusqu'en mai 2025 et dirigé le département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) est devenu le principal point faible de son empire commercial.

Selon vous, les enquêtes du Congrès peuvent-elles affaiblir la puissance technologique d'Elon Musk ou le milliardaire surmontera-t-il à nouveau l'opposition politique ? Laissez votre avis dans les commentaires.

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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