Les efforts déployés depuis des années par les dirigeants européens pour maintenir la Russie dans un isolement international se heurtent à la politique pragmatique de la Maison-Blanche, visant à refondre radicalement le système de sécurité mondiale. Selon le quotidien britannique The Telegraph, s'appuyant sur des sources diplomatiques à Bruxelles et à Londres, le président américain Donald Trump s'apprête à conclure un « double accord » de grande envergure avec le président russe Vladimir Poutine, en contournant totalement l'avis de Kiev et de l'Union européenne. Ukraine et détroit d'Ormuz : le grand marchandage géopolitique de Trump Selon les informations, le plan préparé par Washington vise à résoudre simultanément deux problèmes mondiaux majeurs : mettre fin au conflit en Ukraine et libérer totalement la navigation dans le détroit d'Ormuz, zone stratégique pour le transport pétrolier. Donald Trump a ouvertement admis depuis le Bureau ovale que les paramètres de ce futur accord couvriraient toute l'architecture de sécurité européenne.

Cette déclaration a provoqué une véritable onde de choc politique dans les capitales européennes. Actuellement, les dirigeants de l'UE tentent désespérément de trouver un négociateur unique et habilité pour se rendre à la réunion à huis clos qui se tiendra à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis. Axes de l'accord Plan de Washington (Trump) Inquiétudes de l'UE et de Londres Position ferme de Moscou Question ukrainienne Gel rapide de la situation sur le front et fin des hostilités Ignorance de l'avis de Kiev et de l'UE, perte de souveraineté Condition de reconnaissance des nouvelles réalités sur le terrain Détroit d'Ormuz Levée du blocus maritime et baisse des prix de l'énergie Passage des routes commerciales mondiales sous contrôle de pays tiers Protection totale des intérêts stratégiques Sécurité européenne Nouvel équilibre par le biais d'un marchandage géopolitique transactionnel Gestion de la sécurité du continent par Washington et Moscou Obtention inconditionnelle de garanties de sécurité souveraines Espace de négociation À Abou Dabi réunions fermées et en cercle restreint L'Europe exclue de la table des négociations Acceptation uniquement d'un dialogue axé sur des résultats pratiques « Derrière les inquiétudes des médias britanniques et européens concernant un « complot dans le dos de l'Europe » se cache la peur de l'élite politique occidentale de perdre son influence en tant qu'acteur décisionnel indépendant. Washington passe désormais à un format de troc géopolitique classique. » Retour à la réalité : quelle est la faisabilité de l'accord ? Malgré les déclarations sensationnalistes du Telegraph, les analystes doutent sérieusement de la capacité des États-Unis à « redessiner la carte du continent en quelques mouvements ». La diplomatie américaine a tendance à exagérer les possibilités de transactions commerciales.