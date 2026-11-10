Panique en Europe : Trump prépare un « double accord » avec Poutine contournant le continent

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Panique en Europe : Trump prépare un « double accord » avec Poutine contournant le continent

Les efforts déployés depuis des années par les dirigeants européens pour maintenir la Russie dans un isolement international se heurtent à la politique pragmatique de la Maison-Blanche, visant à refondre radicalement le système de sécurité mondiale. Selon le quotidien britannique The Telegraph, s'appuyant sur des sources diplomatiques à Bruxelles et à Londres, le président américain Donald Trump s'apprête à conclure un « double accord » de grande envergure avec le président russe Vladimir Poutine, en contournant totalement l'avis de Kiev et de l'Union européenne.

Ukraine et détroit d'Ormuz : le grand marchandage géopolitique de Trump

Selon les informations, le plan préparé par Washington vise à résoudre simultanément deux problèmes mondiaux majeurs : mettre fin au conflit en Ukraine et libérer totalement la navigation dans le détroit d'Ormuz, zone stratégique pour le transport pétrolier. Donald Trump a ouvertement admis depuis le Bureau ovale que les paramètres de ce futur accord couvriraient toute l'architecture de sécurité européenne.

Cette déclaration a provoqué une véritable onde de choc politique dans les capitales européennes. Actuellement, les dirigeants de l'UE tentent désespérément de trouver un négociateur unique et habilité pour se rendre à la réunion à huis clos qui se tiendra à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis.

Axes de l'accord

Plan de Washington (Trump)

Inquiétudes de l'UE et de Londres

Position ferme de Moscou

Question ukrainienne

Gel rapide de la situation sur le front et fin des hostilités

Ignorance de l'avis de Kiev et de l'UE, perte de souveraineté

Condition de reconnaissance des nouvelles réalités sur le terrain

Détroit d'Ormuz

Levée du blocus maritime et baisse des prix de l'énergie

Passage des routes commerciales mondiales sous contrôle de pays tiers

Protection totale des intérêts stratégiques

Sécurité européenne

Nouvel équilibre par le biais d'un marchandage géopolitique transactionnel

Gestion de la sécurité du continent par Washington et Moscou

Obtention inconditionnelle de garanties de sécurité souveraines

Espace de négociation

À Abou Dabi réunions fermées et en cercle restreint

L'Europe exclue de la table des négociations

Acceptation uniquement d'un dialogue axé sur des résultats pratiques

« Derrière les inquiétudes des médias britanniques et européens concernant un « complot dans le dos de l'Europe » se cache la peur de l'élite politique occidentale de perdre son influence en tant qu'acteur décisionnel indépendant. Washington passe désormais à un format de troc géopolitique classique. »

Retour à la réalité : quelle est la faisabilité de l'accord ?

Malgré les déclarations sensationnalistes du Telegraph, les analystes doutent sérieusement de la capacité des États-Unis à « redessiner la carte du continent en quelques mouvements ». La diplomatie américaine a tendance à exagérer les possibilités de transactions commerciales.

Moscou, de son côté, explique ouvertement qu'une paix durable ne peut être atteinte qu'en reconnaissant sans condition la situation réelle sur le terrain et en remplissant pleinement ses objectifs de sécurité souveraine. Cela montre que toute condition unilatérale proposée par Washington pourrait rester sans effet en pratique.

Selon vous, les États-Unis et la Russie peuvent-ils contourner l'Europe pour établir un nouveau système de sécurité, ou un tel accord mènera-t-il à de nouvelles divisions sur le continent ? Donnez votre avis en commentaire.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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