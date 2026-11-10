Panique en Europe : Trump prépare un « double accord » avec Poutine contournant le continent
Les efforts déployés depuis des années par les dirigeants européens pour maintenir la Russie dans un isolement international se heurtent à la politique pragmatique de la Maison-Blanche, visant à refondre radicalement le système de sécurité mondiale. Selon le quotidien britannique The Telegraph, s'appuyant sur des sources diplomatiques à Bruxelles et à Londres, le président américain Donald Trump s'apprête à conclure un « double accord » de grande envergure avec le président russe Vladimir Poutine, en contournant totalement l'avis de Kiev et de l'Union européenne.
Ukraine et détroit d'Ormuz : le grand marchandage géopolitique de Trump
Selon les informations, le plan préparé par Washington vise à résoudre simultanément deux problèmes mondiaux majeurs : mettre fin au conflit en Ukraine et libérer totalement la navigation dans le détroit d'Ormuz, zone stratégique pour le transport pétrolier. Donald Trump a ouvertement admis depuis le Bureau ovale que les paramètres de ce futur accord couvriraient toute l'architecture de sécurité européenne.
Cette déclaration a provoqué une véritable onde de choc politique dans les capitales européennes. Actuellement, les dirigeants de l'UE tentent désespérément de trouver un négociateur unique et habilité pour se rendre à la réunion à huis clos qui se tiendra à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis.
Axes de l'accord
Plan de Washington (Trump)
Inquiétudes de l'UE et de Londres
Position ferme de Moscou
Question ukrainienne
Gel rapide de la situation sur le front et fin des hostilités
Ignorance de l'avis de Kiev et de l'UE, perte de souveraineté
Condition de reconnaissance des nouvelles réalités sur le terrain
Détroit d'Ormuz
Levée du blocus maritime et baisse des prix de l'énergie
Passage des routes commerciales mondiales sous contrôle de pays tiers
Protection totale des intérêts stratégiques
Sécurité européenne
Nouvel équilibre par le biais d'un marchandage géopolitique transactionnel
Gestion de la sécurité du continent par Washington et Moscou
Obtention inconditionnelle de garanties de sécurité souveraines
Espace de négociation
À Abou Dabi réunions fermées et en cercle restreint
L'Europe exclue de la table des négociations
Acceptation uniquement d'un dialogue axé sur des résultats pratiques
« Derrière les inquiétudes des médias britanniques et européens concernant un « complot dans le dos de l'Europe » se cache la peur de l'élite politique occidentale de perdre son influence en tant qu'acteur décisionnel indépendant. Washington passe désormais à un format de troc géopolitique classique. »
Retour à la réalité : quelle est la faisabilité de l'accord ?
Malgré les déclarations sensationnalistes du Telegraph, les analystes doutent sérieusement de la capacité des États-Unis à « redessiner la carte du continent en quelques mouvements ». La diplomatie américaine a tendance à exagérer les possibilités de transactions commerciales.
Moscou, de son côté, explique ouvertement qu'une paix durable ne peut être atteinte qu'en reconnaissant sans condition la situation réelle sur le terrain et en remplissant pleinement ses objectifs de sécurité souveraine. Cela montre que toute condition unilatérale proposée par Washington pourrait rester sans effet en pratique.
Selon vous, les États-Unis et la Russie peuvent-ils contourner l'Europe pour établir un nouveau système de sécurité, ou un tel accord mènera-t-il à de nouvelles divisions sur le continent ? Donnez votre avis en commentaire.
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…