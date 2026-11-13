La pandémie a prématurément vieilli les adolescents

La pandémie de coronavirus a non seulement affecté la santé mentale des gens, mais elle pourrait également avoir accéléré le processus de vieillissement biologique chez certains individus. Une étude menée par des scientifiques allemands a révélé que les changements les plus significatifs ont été observés chez les adolescents. Les expertsestiment que les restrictions, l'isolement social et le stress liés à la pandémie pourraient être à l'origine de ce phénomène.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique PNAS. Une équipe de chercheurs dirigée par des spécialistes de l'Institut Max Planck de psychiatrie à Munich a analysé les données de 1 028 personnes.

Parmi les participants à l'étude, on comptait 359 enfants, 385 adolescents et 284 adultes. Des échantillons de salive ont été prélevés à plusieurs reprises sur chacun d'eux avant le début de la pandémie, puis entre septembre 2021 et mai 2022.

Sur la base des échantillons obtenus, les scientifiques ont étudié les marqueurs chimiques de l'ADN. Ces marqueurs permettent de déterminer l'âge épigénétique d'une personne et d'évaluer la vitesse du processus de vieillissement biologique.

Sur les quatre méthodes de mesure utilisées au cours de l'étude, trois ont enregistré des signes indiquant une accélération du vieillissement biologique. Les changements les plus marqués ont été identifiés dans le groupe des adolescents. En particulier, des changements liés au vieillissement ont été observés dans trois des quatre méthodes.

Chez les participants adultes, cette situation a été identifiée par deux méthodes de mesure, tandis que chez les enfants, une seule méthode a montré un tel résultat.

Les chercheurs ont également constaté un lien assez fort entre le niveau de stress personnel et le vieillissement biologique chez les adolescents. En d'autres termes, plus les difficultés liées à la pandémie ont été vécues intensément, plus les changements dans leurs marqueurs biologiques ont été prononcés.

À cet égard, des facteurs tels que l'éloignement des proches pendant le confinement, la limitation des contacts sociaux et la réduction de la liberté personnelle ont joué un rôle particulier.

De plus, des changements liés au vieillissement biologique ont été observés de manière plus marquée chez les adolescents issus de familles ayant un statut socio-économique relativement bas. Cela suggère que les conséquences de la pandémie n'ont peut-être pas affecté tous les groupes sociaux de la même manière.

Parallèlement, les auteurs de l'étude soulignent qu'il n'est pas encore possible d'affirmer avec certitude que la pandémie de coronavirus est la cause unique (à 100 %) des changements observés, car d'autres facteurs peuvent influencer le vieillissement biologique.

En outre, il n'existe pas encore de réponse claire à la question de savoir si ces changements identifiés pendant la pandémie persisteront pendant de nombreuses années ou s'ils entraîneront des problèmes de santé futurs.

Les experts soulignent la nécessité de mener des recherches supplémentaires pour étudier cette question plus en profondeur, de suivre l'état des changements biologiques au cours des prochaines années et de déterminer leur impact sur la santé humaine.