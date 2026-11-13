Un ancien joueur du club moscovite du CSKA Vladimir Ponomarev au sujet du match amical entre les équipes nationales de Russie et d'Ouzbékistan (3:2), a exprimé ses opinions fracassantes et tranchantes. Bien que l'équipe dirigée par Valeri Karpine ait été menée 0:2 pendant le match, elle a finalement fait preuve de caractère pour renverser la situation en sa faveur.

«L'Ouzbékistan ne sait pas jouer au football»

Après ce match qui a suscité des débats passionnés dans la presse, l'ancien footballeur n'a pas caché son mécontentement vis-à-vis de la performance de l'équipe nationale de Russie. Selon lui, malgré le faible niveau de l'adversaire, les joueurs russes ont eu beaucoup de

difficultés :

«J'avais l'impression d'être au cirque. Ce que j'ai vu ressemblait à des ours jouant au hockey au cirque. Il fallait marquer 5 buts contre un tel adversaire. L'équipe nationale d'Ouzbékistan ne sait tout simplement pas jouer au football. Et nous, nous avons galéré pendant une mi-temps et demie contre une équipe d'un tel niveau, et nous avons même encaissé des buts. Si nous avions perdu, cela aurait été une honte», a déclaré Ponomarev Rusfootball dans une interview.

Détails et statistiques du match Informations et détails Score du match Russie — Ouzbékistan : 3:2 Déroulement du match L'Ouzbékistan menait 2:0, la Russie a fait preuve de caractère pour s'imposer Entraîneur Valeri Karpine (Équipe nationale de Russie) Opinion du critique Vladimir Ponomarev (ancien joueur du CSKA) très mécontent du match

Débats et réactions du public

Les déclarations tranchantes et controversées de l'ancien joueur russe suscitent de larges débats sur les réseaux sociaux et les portails sportifs. Les fans et les experts soulignent qu'il faut respecter l'adversaire lors de tout match amical et que l'équipe nationale d'Ouzbékistan a réalisé des progrès significatifs ces dernières années.

Néanmoins, il est noté qu'il est naturel que les erreurs défensives et la passivité en début de match des joueurs de Valeri Karpine soient critiquées par les experts.

Selon vous, dans quelle mesure les propos sévères de l'ancien joueur russe sur l'équipe nationale d'Ouzbékistan sont-ils fondés ? Laissez votre avis en commentaire !