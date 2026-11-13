Un nouvel événement joyeux a eu lieu dans la famille du président russe Vladimir Poutine. La plus jeune fille du chef de l'État, Katerina Tikhonova a donné naissance à un fils. C'est ce qu'a rapporté la publication « Agentstvo », en s'appuyant sur des fuites de documents de l'état civil. Le bébé a reçu le prénom Adrian . Il pourrait s'agir du quatrième petit-fils du président russe.

Détails de la naissance et tentatives de secret

Il est noté qu'Adrian Igorevich Tikhonov est né le 15 août 2025 à Moscou. L'enfant est né à l'hôpital de la Clinique Centrale de l'Administration présidentielle.

Il est à noter que l'acte de naissance de l'enfant n'a été délivré qu'avec près d'un an de retard, le 10 juillet de cette année . La publication suppose que ce long délai pourrait être lié au désir de la famille de Poutine de cacher la naissance de l'enfant au public.

De plus, Katerina Tikhonova a principalement participé à des événements publics à distance avant l'accouchement. Notamment, quelques mois avant la naissance, elle est intervenue par liaison vidéo lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Informations sur Adrian Tikhonov Détails Date de naissance 15 août 2025 Lieu de naissance Moscou, Clinique Centrale Mère Katerina Tikhonova Père présumé Igor Zelensky Nom de famille attribué Nom de la mère — Tikhonov

Parentalité et relations antérieures

Le père présumé de l'enfant est l'ancien directeur du Ballet d'État de Bavière, célèbre artiste de ballet Igor Zelensky. Selon « The Moscow Times », Katerina Tikhonova fréquente Igor Zelensky depuis 2017.

« Vajnie istorii » a découvert qu'en deux ans, Tikhonova s'est rendue à Munich plus de 50 fois et a voyagé avec Zelensky. En décembre 2017, le couple a eu une fille nommée Elsa. Selon « Proyekt », bien que la fille ait pris le nom de son père à la naissance, elle a utilisé un passeport au nom de sa mère pour ses voyages à l'étranger.

Auparavant, Katerina Poutine était mariée à l'homme d'affaires Kirill Shamalov, fils de Nikolaï Shamalov, vieil ami de Poutine et partenaire de la coopérative « Ozero ».

Autres petits-enfants et proches de Poutine

Vladimir Poutine avait déjà évoqué ses petits-enfants en public. En juin 2017, il avait annoncé la naissance de son deuxième petit-enfant.

La fille aînée de Poutine, Maria Vorontsova, a deux fils :

Roman — né en août 2012 de l'entrepreneur néerlandais Jorrit Faassen. Andrey — né en avril 2017 du manager de « Novatek », Evgeny Nagorny.

En juin 2025, le président a parlé pour la première fois d'une petite-fille ayant une gouvernante venue de Pékin. On suppose qu'il s'agissait d'Elsa, la fille de Katerina Tikhonova.

La presse contient également des informations sur les enfants que Poutine aurait eus avec l'ancienne gymnaste Alina Kabaeva. Selon le centre « Dossier », ils ont deux fils nés en 2015 et 2019, Ivan et Vladimir . Les enfants portent le nom de famille Spiridonov, probablement dérivé du nom du grand-père du président, Spiridon Poutine. La fille illégitime présumée de Poutine avec Svetlana Krivonogikh, Elizaveta, porte le nom de famille Rudnova et utilise le pseudonyme Luiza Rozova sur les réseaux sociaux.

Selon vous, pourquoi Vladimir Poutine garde-t-il les informations sur ses petits-enfants et ses enfants si secrètes ? Laissez votre avis dans les commentaires !