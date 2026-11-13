Un lémurien écarquille les yeux de surprise en découvrant une peluche à son effigie

Nil, un sifaka de Coquerel vivant au zoo de San Francisco, a reçu en cadeau une peluche qui lui ressemble. La vidéo montrant la joie de l'animal en découvrant son cadeau a attiré l'attention sur les réseaux sociaux.

Sur les images, dès que Nil voit le jouet, il écarquille les yeux et le serre fort dans ses bras. Ensuite, il ne lâche plus son nouvel ami en peluche, roulant avec lui sur une couverture, visiblement ravi.

Selon le zoo, le jouet lui a été offert par Lori, l'un de ses soigneurs. La vidéo a été publiée le 12 novembre sur la page officielle du zoo de San Francisco.

Rappelons qu'au début de l'année 2026, un bébé macaque nommé Panch, vivant au Japon, avait également conquis le cœur des internautes en s'attachant à une peluche. Après que sa mère l'ait rejeté, les employés du zoo ont offert à Panch une peluche d'orang-outan. Depuis, il est devenu célèbre grâce à des vidéos le montrant transportant et serrant constamment son jouet.