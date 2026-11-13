Quelle initiative l'équipe nationale du Portugal a-t-elle prise pour rendre hommage à Ronaldo ?

L'équipe nationale du Portugal, pour rendre hommage à l'un des plus grands joueurs de son histoire, qui a mis fin à sa carrière internationale, Cristiano Ronaldo, a décidé de mettre en œuvre une initiative unique et touchante.

Un numéro 7 spécial contre le Danemark

A Bola Selon le journal, les joueurs portugais entreront sur le terrain avec le numéro 7 lors du match à domicile contre le Danemark dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA. Par ce geste, les membres de l'équipe souhaitent exprimer leur immense gratitude à l'attaquant légendaire qui a récemment fait ses adieux à la sélection.

Cette décision importante a été prise lors d'une réunion spéciale impliquant le président de la Fédération portugaise de football Pedro Proença, le sélectionneur Jorge Jesus ainsi que les capitaines Bernardo Silva, Rúben Dias et Bruno Fernandes.

Détails de l'initiative Informations et indicateurs Raison principale La fin de la carrière internationale de Cristiano Ronaldo Action spéciale Tout le monde portera le numéro 7 lors du match contre le Danemark Participants Direction de la fédération, sélectionneur et capitaines Prochains matchs Trêve de novembre : matchs contre le Danemark et le Pays de Galles

Matchs importants à venir

Rappelons que l'équipe nationale du Portugal affrontera le Danemark et le Pays de Galles lors de la trêve internationale de novembre. Le match crucial contre le Danemark, très attendu par les fans, est prévu le 15 novembre .

Selon vous, cet hommage de l'équipe du Portugal en l'honneur de Ronaldo donnera-t-il un élan psychologique supplémentaire à l'équipe ? Laissez votre avis en commentaire !