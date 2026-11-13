Il mène Tottenham vers le haut : comment De Zerbi a été élu meilleur entraîneur de Premier League
Les organisateurs de la Premier League ont officiellement annoncé le nom du meilleur entraîneur ayant obtenu des résultats exceptionnels avec son équipe en octobre. Selon ce classement, l'entraîneur de Tottenham Roberto De Zerbi a été désigné comme le meilleur du mois.
La série victorieuse de Tottenham en octobre
Sous la direction de l'expérimenté technicien italien, les « Spurs » ont disputé le mois dernier en championnat d'Angleterre un total de 4 matchs, enregistrant 3 victoires et 1 nul. Les joueurs de De Zerbi ont montré un jeu agressif et sans compromis sur le terrain.
En particulier, le club londonien a remporté plusieurs victoires cruciales que les supporters n'oublieront pas :
«Crystal Palace» battu avec autorité (2-0) ;
dans le derby de Londres, Chelsea a été vaincu (2-0) ;
Coventry a encaissé 3 buts lors d'un match intense (3-1) ;
Néanmoins, Manchester United a réussi à décrocher un match nul lors d'une rencontre serrée (1-1).
Statistiques de Roberto De Zerbi et Tottenham
Données et détails
Reconnaissance
Meilleur entraîneur de Premier League en octobre
Matchs d'octobre
4 matchs : 3 victoires, 1 nul
Résultats clés
Victoires contre Chelsea et Crystal Palace
Situation actuelle
12 points après 10 journées et 11e place au classement
Position au classement et perspectives
Malgré cette série réussie, après 10 journées de Premier League, Tottenham avec 12 points occupe la 11e place du classement. Cependant, les changements positifs dans le jeu de l'équipe sous la direction de Roberto De Zerbi sont hautement salués par les fans et les experts.
Selon vous, Roberto De Zerbi peut-il mener Tottenham dans le top 5 de la Premier League d'ici la fin de la saison ? Laissez votre avis en commentaire !
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