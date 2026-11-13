Il mène Tottenham vers le haut : comment De Zerbi a été élu meilleur entraîneur de Premier League

Les organisateurs de la Premier League ont officiellement annoncé le nom du meilleur entraîneur ayant obtenu des résultats exceptionnels avec son équipe en octobre. Selon ce classement, l'entraîneur de Tottenham Roberto De Zerbi a été désigné comme le meilleur du mois.

La série victorieuse de Tottenham en octobre

Sous la direction de l'expérimenté technicien italien, les « Spurs » ont disputé le mois dernier en championnat d'Angleterre un total de 4 matchs, enregistrant 3 victoires et 1 nul. Les joueurs de De Zerbi ont montré un jeu agressif et sans compromis sur le terrain.

En particulier, le club londonien a remporté plusieurs victoires cruciales que les supporters n'oublieront pas :