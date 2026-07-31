COVID-19 : Origine de laboratoire à Wuhan, selon les explications de la Maison-Blanche

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COVID-19 : Origine de laboratoire à Wuhan, selon les explications de la Maison-Blanche

La Maison-Blanche américaine a soutenu l'hypothèse selon laquelle le virus COVID-19 aurait pu se propager à la suite d'un incident lié à un laboratoire à Wuhan, sur une page spéciale consacrée à l'origine du virus. La page de l'administration indique que des recherches sur les coronavirus ont été menées à l'Institut de virologie de Wuhan et que certains employés ont présenté des symptômes s'apparentant à la maladie à l'automne 2019.

Le document critique également certaines recommandations de la période pandémique, telles que la distanciation de deux mètres et le port du masque. Le GAO américain a indiqué que les dommages causés par la fraude dans les programmes d'aide liés à la pandémie se chiffrent en centaines de milliards de dollars.

Cependant, la conclusion selon laquelle le virus s'est échappé d'un laboratoire n'a pas encore été scientifiquement confirmée de manière définitive. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les preuves disponibles penchent davantage pour la version d'une transmission de l'animal à l'homme, tout en maintenant ouvertes toutes les autres possibilités.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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