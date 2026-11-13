L'Ouzbékistan U-20 fait match nul contre les jeunes du Venezuela dans un duel acharné

L'équipe nationale de football des moins de 20 ans de l'Ouzbékistan a disputé son dernier match amical international. Dans un duel intense et disputé contre l'équipe U-20 du Venezuela, aucun vainqueur n'a pu être désigné — 2:2.

Une seconde période riche en buts et une belle force de caractère

Au cours d'une rencontre passionnante et disputée, nos représentants ont montré leur caractère sur le terrain et ont inscrit des buts cruciaux. Parmi les joueurs actifs de l'équipe de jeunes d'Ouzbékistan, Davron To‘laganov (56e minute) ainsi que Shorahim Shorahmedov (64e minute) ont réussi à tromper la vigilance du gardien adverse pour égaliser et prendre l'avantage.

Détails du match Données et statistiques Statut Match amical international Score Ouzbékistan U-20 — Venezuela U-20 — 2:2 Buteurs Davron To‘laganov (56'), Shorahim Shorahmedov (64') Gardien titulaire Nematillo Rustamjonov (21)

Composition de départ et options sur le banc

L'entraîneur principal a profité de ce match pour tester les capacités des joueurs et a effectué plusieurs changements.

Composition de départ de l'Ouzbékistan U-20 : 21. Nematillo Rustamjonov, 2. Shorahim Shorahmedov, 4. Behruz Kopaysinov, 6. Diyor Ermanov, 7. Quvonch Abrayev, 11. Ulug‘bek Maratov, 13. Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 14. Behruz Abdusattorov, 17. Quvonishbek Saydaliyev, 19. Muhammadali Dilshodbekov, 22. Davron To‘laganov.

Joueurs prêts à entrer en jeu depuis le banc : Yusufxonov, Musohonov, Mahmudjonov, Najmiddinov, Soliyev, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bohodirhonov, Yusupov, Quvanishbayev, Abdurasulov.

Ce match a servi d'étape importante pour nos jeunes joueurs afin d'acquérir de l'expérience sur la scène internationale et de se préparer aux futurs tournois officiels.

Selon vous, quelles sont les chances de l'équipe U-20 d'Ouzbékistan lors des prochaines compétitions officielles ? Laissez votre avis dans les commentaires !