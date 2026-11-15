Pourquoi les loutres de mer se tiennent-elles la patte en dormant ?

L'une des habitudes les plus fascinantes des loutres de mer est de se tenir la patte lorsqu'elles dorment à la surface de l'eau. Bien que ce spectacle soit très mignon, il existe une raison importante derrière ce comportement.

En fait, les loutres se tiennent la patte pour éviter de dériver et de s'éloigner les unes des autres sous l'effet du courant pendant qu'elles se reposent. De cette façon, elles restent ensemble pendant leur sommeil.

Dans certains cas, les loutres de mer s'enroulent également dans des algues pour dormir. Cela les aide aussi à ne pas être emportées par le courant.

Ces animaux possèdent une autre caractéristique surprenante. Contrairement à beaucoup d'autres mammifères marins, les loutres de mer n'ont pas d'épaisse couche de graisse sous-cutanée. C'est pourquoi elles comptent sur leur fourrure très épaisse et dense pour garder leur corps au chaud dans l'eau froide.

Il est intéressant de noter que la fourrure des loutres de mer est l'une des plus denses du règne animal. Elle joue un rôle crucial dans le maintien de leur température corporelle dans l'eau glacée.

Par conséquent, le fait que les loutres de mer se tiennent la patte en dormant n'est pas seulement une habitude mignonne, mais l'une des adaptations fascinantes qui les aident à survivre dans la nature.