Pourquoi un plongeur injecte-t-il une étoile de mer ?

Beaucoup de personnes voyant des vidéos de plongeurs injectant quelque chose à une étoile de mer pensent qu'ils la soignent. En réalité, la situation est tout autre.

Les étoiles de mer communes jouent un rôle crucial dans l'écosystème marin. Elles se nourrissent de mollusques, d'oursins et d'autres petits organismes, maintenant ainsi un équilibre naturel. Fait intéressant, les étoiles de mer n'ont ni cerveau ni sang. L'eau de mer circule dans leur corps et leurs fonctions vitales sont régulées par des ganglions nerveux.

Les experts soulignent un autre point important : si vous rencontrez une étoile de mer, il est déconseillé de la toucher. Sortie de l'eau, elle ne peut plus respirer et risque d'être endommagée en peu de temps.

Cependant, l'animal dans la vidéo n'est pas une étoile de mer ordinaire. Il s'agit d'une espèce prédatrice venimeuse appelée « Couronne d'épines » (Acanthaster planci). Cette étoile de mer se nourrit de récifs coralliens. Si sa population augmente brusquement, elle peut causer de graves dommages aux récifs coralliens en peu de temps.

C'est pourquoi les plongeurs utilisent une méthode spéciale pour les contrôler. Ils injectent une solution de vinaigre précisément dans cette espèce d'étoile de mer.

La raison est simple : le vinaigre tue rapidement l'étoile de mer « Couronne d'épines » sans nuire aux récifs coralliens environnants ni aux autres créatures marines. De plus, cette méthode est considérée comme peu coûteuse, relativement écologique et efficace.