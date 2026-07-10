Pourquoi un plongeur injecte-t-il une étoile de mer ?

·36·Monde
Pourquoi un plongeur injecte-t-il une étoile de mer ?

Beaucoup de personnes voyant des vidéos de plongeurs injectant quelque chose à une étoile de mer pensent qu'ils la soignent. En réalité, la situation est tout autre.

Les étoiles de mer communes jouent un rôle crucial dans l'écosystème marin. Elles se nourrissent de mollusques, d'oursins et d'autres petits organismes, maintenant ainsi un équilibre naturel. Fait intéressant, les étoiles de mer n'ont ni cerveau ni sang. L'eau de mer circule dans leur corps et leurs fonctions vitales sont régulées par des ganglions nerveux.

Les experts soulignent un autre point important : si vous rencontrez une étoile de mer, il est déconseillé de la toucher. Sortie de l'eau, elle ne peut plus respirer et risque d'être endommagée en peu de temps.

Cependant, l'animal dans la vidéo n'est pas une étoile de mer ordinaire. Il s'agit d'une espèce prédatrice venimeuse appelée « Couronne d'épines » (Acanthaster planci). Cette étoile de mer se nourrit de récifs coralliens. Si sa population augmente brusquement, elle peut causer de graves dommages aux récifs coralliens en peu de temps.

C'est pourquoi les plongeurs utilisent une méthode spéciale pour les contrôler. Ils injectent une solution de vinaigre précisément dans cette espèce d'étoile de mer.

Des personnes tiennent différentes étoiles de mer dans leurs mains et sous l'eau.

La raison est simple : le vinaigre tue rapidement l'étoile de mer « Couronne d'épines » sans nuire aux récifs coralliens environnants ni aux autres créatures marines. De plus, cette méthode est considérée comme peu coûteuse, relativement écologique et efficace.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un athlète chinois établit un nouveau record du monde de saut en 30 secondes !Un athlète chinois établit un nouveau record du monde de saut en 30 secondes !Aujourd'hui, 13:09Plus rapide qu'un humain : il est impossible d'échapper à cette araignéePlus rapide qu'un humain : il est impossible d'échapper à cette araignéeAujourd'hui, 12:22Les sosies féminins d'Erling Haaland deviennent viraux sur les réseaux sociaux !Les sosies féminins d'Erling Haaland deviennent viraux sur les réseaux sociaux !Aujourd'hui, 12:02Une nouvelle tendance chez les divorcés : la « bague de divorce »Une nouvelle tendance chez les divorcés : la « bague de divorce »Aujourd'hui, 11:47Ali Khamenei enterré en privé : Le nouveau dirigeant mystérieux et l'Iran au bord de la guerreAli Khamenei enterré en privé : Le nouveau dirigeant mystérieux et l'Iran au bord de la guerreAujourd'hui, 10:46«Venez avec votre famille» : Loukachenko invite les Ouzbeks à vivre et travailler en Biélorussie«Venez avec votre famille» : Loukachenko invite les Ouzbeks à vivre et travailler en BiélorussieAujourd'hui, 10:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois