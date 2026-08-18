Une chèvre rare vendue 1,8 million de roupies à Rajanpur escortée en grande pompe

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Une chèvre rare vendue 1,8 million de roupies à Rajanpur escortée en grande pompe

Il a été rapporté qu’une chèvre rare avait été vendue 1,8 million de roupies dans le district de Rajanpur, au Pendjab, au Pakistan. Pesant environ 15 kilogrammes, la chèvre était de race Shiri et sa valeur s’expliquait par son apparence, sa couleur particulière et son pedigree.

Fait intéressant, l’acheteur est venu avec un important cortège automobile pour récupérer la chèvre. Lors de la cérémonie d’escorte, des tambours ont retenti, les gens ont dansé et de l’argent a été lancé. La chèvre, spécialement décorée, a ensuite été remise à son nouveau propriétaire.

Pendant la célébration, les invités ont été servis avec du qorma de bœuf et du riz sucré . De nombreux habitants se sont rassemblés pour assister à la scène.

Si les 1,8 million de roupies payés pour la chèvre ont étonné certains, d’autres y ont vu l’intérêt croissant pour le bétail rare et de race. Toutefois, il n’a pas été possible de confirmer indépendamment ce prix à partir des données officielles du marché du bétail.

Malgré cela, cette vente inhabituelle et la cérémonie d’escorte solennelle ont suscité un vif intérêt à Rajanpur.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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