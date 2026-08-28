L'isolement est-il terminé ? Le président syrien paie avec une carte Visa au restaurant (vidéo)

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L'isolement est-il terminé ? Le président syrien paie avec une carte Visa au restaurant (vidéo)

Dans la capitale syrienne, Damas, un événement marquant s'est produit, symbolisant une nouvelle ère politique et économique pour le pays. Le président syrien Ahmad al-Shara a réglé l'addition pour un café et un déjeuner dans l'un des restaurants via une carte bancaire internationale Visa par un paiement sans espèces.

Cet événement, qui semble être une situation quotidienne banale, a suscité un grand émoi sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. La raison : la Syrie est restée sous le coup de sanctions strictes des pays occidentaux pendant de longues années, étant totalement coupée des systèmes bancaires mondiaux, y compris SWIFT et les réseaux de paiement internationaux Visa/Mastercard.

Une étape symbolique : terminal de paiement et carte dorée

Les images diffusées montrent le processus de paiement du chef de l'État étape par étape :

  • Le moment du règlement : Le serveur apporte à la table du président le dossier de paiement et un terminal de paiement tactile moderne ;

  • Paiement sans contact par carte : Ahmad al-Shara sort sa carte bancaire de son portefeuille, l'approche du terminal et la transaction est effectuée avec succès ;

  • Émission du reçu : Le reçu de paiement est imprimé par le terminal, confirmant que le montant du service a été débité.

Que signifie le retour au système financier mondial ?

L'utilisation personnelle par le président d'une carte internationale sans espèces est interprétée par Damas comme un signal économique fort envoyé à la communauté mondiale et aux investisseurs internationaux :

  • Assouplissement des sanctions : Cette pratique indique que les restrictions internationales sur le système bancaire syrien commencent à être levées et que les systèmes de paiement étrangers reviennent dans le pays ;

  • Facilités pour les touristes et les entreprises : Le fonctionnement des cartes internationales simplifie considérablement les opérations financières pour les touristes, les organisations étrangères et les entrepreneurs se rendant en Syrie ;

  • Numérisation de l'économie : L'économie intérieure du pays, qui ne dépendait que de la circulation des espèces (notamment en devises étrangères) pendant les années de guerre, passe désormais à une forme de paiement numérique civilisée.

Selon les observateurs, cet acte du président constitue une déclaration ouverte sur la volonté de la Syrie de rétablir ses relations économiques avec le monde extérieur et d'accroître son attractivité pour les investissements.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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