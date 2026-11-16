Ruslan Abdullayev affrontera un boxeur mexicain aux États-Unis lors de son prochain combat

Le talentueux boxeur professionnel ouzbek Ruslan Abdullayev affrontera un adversaire mexicain lors de son prochain combat. Notre compatriote montera sur le ring aux États-Unis au matin du 21 novembre. Invaincu jusqu'à présent dans sa carrière professionnelle, Abdullayev cherchera à porter son nombre de victoires à six. Cependant, il fera face à un boxeur mexicain expérimenté.

Les détails du prochain combat de Ruslan Abdullayev, qui se fait une place dans la boxe professionnelle ouzbèke, ont été révélés. Notre compatriote participera à une soirée de boxe professionnelle organisée le 21 novembre dans la ville d'Indio, en Californie, aux États-Unis.

La compétition aura lieu au Fantasy Springs Casino. L'adversaire d'Abdullayev sera le Mexicain Juan Mesa Angulo.

Une opportunité pour une sixième victoire pour Abdullayev

Ruslan Abdullayev a disputé cinq combats sur le ring professionnel jusqu'à présent et les a tous remportés.

Ce résultat montre qu'il a commencé sa carrière professionnelle avec succès. Désormais, le boxeur ouzbek vise à poursuivre sa série de victoires et à remporter son sixième succès sur le ring professionnel.

Bien sûr, chaque nouveau combat nécessite une préparation spéciale et une concentration particulière, indépendamment des résultats précédents. C'est pourquoi la prochaine rencontre sera également un test important pour Abdullayev.

L'adversaire mexicain compte 12 combats à son actif

L'adversaire de notre compatriote, Juan Mesa Angulo, possède également une certaine expérience dans la boxe professionnelle.

Le boxeur mexicain a disputé 12 combats jusqu'à présent, en remportant neuf. Il a subi trois défaites.

Boxeur Combats Victoires Défaites Ruslan Abdullayev 5 5 0 Juan Mesa Angulo 12 9 3

Selon les statistiques, Angulo a disputé plus de combats qu'Abdullayev sur le ring professionnel. Cependant, notre compatriote reste invaincu pour le moment.

Désormais, l'attention est portée sur le combat à Indio

Le combat qui aura lieu le 21 novembre est une étape importante dans la carrière professionnelle de Ruslan Abdullayev.

Il est naturel que les fans attendent avec grand intérêt la performance de notre compatriote aux États-Unis. Car chaque victoire sert non seulement à améliorer le palmarès professionnel du boxeur, mais aussi à renforcer sa position sur la scène internationale.

Abdullayev a remporté cinq victoires en cinq combats. Il montera maintenant sur le ring contre un adversaire mexicain pour une sixième victoire. Une seule question se pose : notre compatriote pourra-t-il poursuivre sa série d'invincibilité ?