Le triomphe de Diyora Keldiyorova : Quels résultats pour nos judokas au Grand Prix de Croatie ?

L'un des événements les plus marquants de la compétition a été le retour de la championne olympique de Paris 2024, Diyora Keldiyorova. Après une pause de deux ans et demi, notre judokate talentueuse a repris sa carrière professionnelle et a remporté la médaille de bronze sur les tatamis de Zagreb. Elle a également ajouté 350 points au classement en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Selon les experts, Diyora retrouve progressivement sa meilleure forme physique.

Le tournoi international de judo, faisant partie du prestigieux circuit du Grand Prix, s'est achevé à Zagreb, capitale de la Croatie. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui a participé avec cinq athlètes, rentre au pays avec une médaille d'argent et une médaille de bronze , ainsi que de précieux points au classement mondial.

Sur le tatami des champions : Davlat Bobonov et Diyora Keldiyorova participent au Grand Prix de Zagreb

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De même, notre judoka expérimenté, qui a défendu l'honneur du pays dans la catégorie des -81 kg, Murodjon Yuldashev , a réalisé une excellente performance en atteignant la finale et en remportant une honorable médaille d'argent. Ce succès a permis à Yuldashev d'ajouter 490 points au classement à son compteur.

Résultats des judokas Catégorie et points obtenus Diyora Keldiyorova Médaille de bronze et 350 points au classement Murodjon Yuldashev Médaille d'argent et 490 points au classement (-81 kg) Autres participants Davlat Bobonov, Azizbek Ortiqov, Arslonbek Tojiyev (phase de qualification) Classement général 13e place sur 66 pays (1 argent, 1 bronze)

Résultat d'équipe et projets futurs

Les autres membres de notre équipe nationale — le médaillé olympique Davlat Bobonov, ainsi qu'Azizbek Ortiqov et Arslonbek Tojiyev — ont été éliminés dès la phase de qualification face à des adversaires coriaces.

Néanmoins, grâce à cette médaille d'argent et cette médaille de bronze, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est classée à une honorable 66 pays au classement général, occupant la 13e place et démontrant une fois de plus sa position sur la scène mondiale.

Selon vous, Diyora Keldiyorova, revenue après une longue pause, pourra-t-elle défendre son titre aux Jeux olympiques de Los Angeles ? Laissez votre avis dans les commentaires !