La première dame exclue d'une réception à cause de son voile est aujourd'hui au centre

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La première dame exclue d'une réception à cause de son voile est aujourd'hui au centre

Les médias turcs rappellent un incident survenu il y a 22 ans concernant la première dame du pays, Emine Erdoğan. Ils soulignent qu'en 2004, lors du sommet de l'OTAN à Istanbul, Emine Erdoğan n'avait pas été autorisée à assister à la réception officielle organisée pour les chefs d'État et de gouvernement en raison de son voile.

À l'époque, Recep Tayyip Erdoğan était Premier ministre. L'invitation officielle qui lui avait été envoyée ne concernait qu'une seule personne, et son épouse n'avait pas été conviée à l'événement. Les médias turcs qualifient cette situation d'« exclusion diplomatique » de l'époque.

Rencontre entre Recep Tayyip Erdoğan, son épouse et Donald Trump.

Vingt-deux ans plus tard, la Turquie a de nouveau accueilli un sommet de l'OTAN. Cette fois, Emine Erdoğan, autrefois écartée d'une réception officielle à cause de son voile, a personnellement accueilli les dirigeants mondiaux et leurs conjoints au palais présidentiel.

Les médias turcs considèrent cet événement comme un symbole des changements politiques et sociaux survenus dans le pays.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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