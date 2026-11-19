Il est rapporté que certains pèlerins ouzbeks en Oumra considèrent les graines jetées aux oiseaux à La Mecque et à Médine comme un remède contre l'infertilité. Ces croyances soulèvent des questions : ces graines aident-elles réellement à concevoir ?

Il est important de noter qu'il n'existe aucune base religieuse ou médicale pour justifier une telle croyance. L'enfant est un don de Dieu, et les familles rencontrant des difficultés doivent combiner prières et recours à la médecine.

Les graines pour oiseaux ont-elles un lien avec l'infertilité ?

L'idée que ramasser ces graines favoriserait la fertilité circule parmi certains pèlerins. Cependant, aucune preuve scientifique ne soutient que cette pratique puisse traiter l'infertilité ou favoriser la grossesse.

Il est également incorrect de présenter cette croyance comme une pratique islamique. Le caractère sacré de La Mecque et de Médine ne signifie pas que tout objet présent dans ces villes possède des propriétés curatives miraculeuses.

Prière et traitement médical ne sont pas contradictoires

L'enfant est un don de Dieu. Il est naturel pour ceux qui désirent avoir des enfants de prier, d'adorer et de demander l'aide du Créateur.

Cependant, en cas de difficultés, il est crucial de consulter un médecin qualifié pour en identifier les causes. Le problème ne dépend pas uniquement de la femme, mais peut également être lié à la santé de l'homme.

Il ne faut pas considérer ce problème comme une honte, mais effectuer les examens médicaux nécessaires. Croire aux superstitions et retarder le traitement peut entraîner une perte de temps précieuse.

La vigilance est de mise concernant les croyances durant l'Oumra

Le Hajj et l'Oumra sont des pèlerinages majeurs. Leur but principal est l'adoration, la prière, la purification spirituelle et le rapprochement avec Dieu.

Il faut donc éviter de propager des croyances infondées dans les lieux saints. Les pèlerins doivent vérifier auprès de sources fiables si une pratique possède un fondement religieux.

L'essentiel est de ne pas perdre espoir : priez, soyez patients et cherchez une aide médicale. La foi doit reposer sur des connaissances religieuses solides et non sur des superstitions.