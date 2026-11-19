Le plus grand avion cargo sans pilote au monde effectue son premier vol : Détails
Présenté comme le plus grand avion cargo sans pilote au monde, le W5000 a effectué avec succès son premier vol d'essai. Naked Science rapporte que les tests ont eu lieu le 14 novembre dans la région de la Mongolie-Intérieure, au nord du pays. Le projet a été développé par la société aéronautique chinoise Air White Whale et marque une nouvelle étape dans l'aviation cargo autonome.
Comment s'est déroulé le vol d'essai et quelles sont les caractéristiques techniques ?
Lors de l'essai, le W5000 a décollé après avoir parcouru environ 600 mètres sur la piste. L'avion a atteint une altitude de 2000 mètres et a volé pendant près de 30 minutes avant d'atterrir avec succès au point désigné.
Pendant le vol, les experts ont testé les systèmes techniques et électroniques critiques de l'avion :
Contrôle autonome et communication : Le système de vol indépendant, les canaux de transmission de données et la coordination avec les stations de contrôle au sol ont été vérifiés.
Moteur et électronique : La stabilité opérationnelle du turbopropulseur de conception chinoise, des systèmes de contrôle de vol et des équipements électroniques a été évaluée.
Construction légère et robuste : Environ 65 % de la structure de l'avion est composée de matériaux composites en fibre de carbone, ce qui permet de réduire le poids tout en maintenant la robustesse et d'augmenter la capacité de charge utile.
Indicateurs techniques et opérationnels
Paramètres
Charge utile et distance
Transport jusqu'à 5 tonnes de fret sur 2600 kilomètres
Volume de la soute
65 mètres cubes
Capacité passagers et distance
19 passagers, jusqu'à 400 kilomètres par vol
Efficacité économique
Jusqu'à 60 % moins cher que des avions similaires pilotés par des humains
Réduction des coûts et domaines d'application
Le W5000 ne nécessite pas de pilotes à bord ; l'avion vole en mode autonome, tandis que les experts au sol surveillent et coordonnent son état et sa trajectoire. Selon les estimations des développeurs, le coût du transport d'une tonne de fret sur un kilomètre pourrait être jusqu'à 60 % inférieur à celui des avions cargo pilotés traditionnels. Cela est dû à l'absence d'équipage, à l'utilisation de matériaux composites légers et à l'optimisation de la consommation de carburant.
À l'avenir, cet avion pourrait être utilisé pour le transport de fret interrégional, la livraison de produits nécessitant un régime de température spécifique et le transport d'aides d'urgence en cas de catastrophe. De plus, sa capacité de 5 tonnes constitue une solution pratique pour les itinéraires où l'utilisation d'avions cargo classiques est économiquement coûteuse.
Selon vous, dans quelle mesure l'introduction massive d'avions cargo sans pilote transformera-t-elle le marché international de la logistique et du fret dans les années à venir ? Partagez votre avis dans les commentaires !
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