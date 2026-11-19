Présenté comme le plus grand avion cargo sans pilote au monde, le W5000 a effectué avec succès son premier vol d'essai. Naked Science rapporte que les tests ont eu lieu le 14 novembre dans la région de la Mongolie-Intérieure, au nord du pays. Le projet a été développé par la société aéronautique chinoise Air White Whale et marque une nouvelle étape dans l'aviation cargo autonome.

Comment s'est déroulé le vol d'essai et quelles sont les caractéristiques techniques ?

Lors de l'essai, le W5000 a décollé après avoir parcouru environ 600 mètres sur la piste. L'avion a atteint une altitude de 2000 mètres et a volé pendant près de 30 minutes avant d'atterrir avec succès au point désigné.

Pendant le vol, les experts ont testé les systèmes techniques et électroniques critiques de l'avion :