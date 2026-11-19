L'avenir d'Arda Güler au Real Madrid est scellé sur le long terme. Le club madrilène a annoncé la prolongation du contrat du milieu de terrain turc jusqu'en 2032. Cette nouvelle n'a pas laissé indifférent son coéquipier Kylian Mbappé : le commentaire humoristique de l'attaquant français a attiré l'attention sur les réseaux sociaux.

« Je vais bien dormir ce soir »

Le 18 novembre, le Real Madrid a officiellement annoncé la signature d'un nouveau contrat avec Arda Güler, âgé de 21 ans. L'accord est valable jusqu'en 2032.

Après cette annonce, le joueur turc a publié un post sur les réseaux sociaux concernant son nouveau contrat. Kylian Mbappé a réagi en écrivant :

« Merci, je vais bien dormir ce soir ».

Ce commentaire de la star française était sur le ton de l'humour, exprimant sa satisfaction de voir son coéquipier rester au club pendant de nombreuses années.

Arda Güler s'impose au Real Madrid

Arda Güler a rejoint l'équipe madrilène en 2023 en provenance du club turc de Fenerbahçe pour 20 millions d'euros. Avec le temps, il est devenu l'un des joueurs importants de l'effectif du Real.

Cette saison, le milieu de terrain a disputé 12 rencontres en Liga, marquant 3 buts et délivrant 4 passes décisives.

Le Real mise sur sa jeune star sur le long terme

La prolongation jusqu'en 2032 signifie que le club considère Arda Güler comme une pièce maîtresse de ses projets futurs. Pour le joueur de 21 ans, c'est non seulement une marque de confiance, mais aussi l'opportunité de démontrer son potentiel à un niveau supérieur.

La réaction de Mbappé est un détail mineur mais significatif qui témoigne de la bonne ambiance au sein du groupe. Désormais, les supporters suivront avec intérêt les performances d'Arda après cette prolongation de contrat.