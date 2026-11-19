La nouvelle règle du hors-jeu, proposée pour augmenter le nombre de buts et encourager un jeu offensif, n'a pas donné les résultats escomptés. Le changement suggéré par l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, a été rejeté par l'International Football Association Board (IFAB) après avoir été testé.

Cette idée, surnommée le « hors-jeu Wenger », visait à réduire les décisions controversées et à offrir plus d'opportunités aux attaquants. Cependant, bien que les tests aient montré que ce nouveau règlement pourrait modifier les tactiques des équipes, il n'a pas fourni de preuves convaincantes d'une augmentation du nombre de buts.

Comment le « hors-jeu Wenger » devait-il fonctionner ?

Selon la règle actuelle, un attaquant est sanctionné pour hors-jeu s'il se trouve devant le deuxième dernier adversaire au moment où le ballon lui est transmis et qu'il participe activement au jeu. Toute partie du corps permettant de marquer un but est prise en compte.

Le nouveau règlement proposé par Arsène Wenger visait à modifier ce critère. Selon cette règle, un joueur ne serait considéré en position de hors-jeu que si sa tête, son corps et ses pieds sont entièrement devant le deuxième dernier défenseur adverse.

En d'autres termes, si une partie du corps de l'attaquant est sur la même ligne que le défenseur, l'arbitre ne devrait pas siffler de hors-jeu. Cela aurait pu donner un avantage significatif aux attaquants par rapport à la règle actuelle.

Qu'ont montré les résultats des tests ?

Selon le journal The Times, cette règle a été testée au Canada. Durant l'expérimentation, il a été constaté que les nouveaux critères pourraient influencer les tactiques défensives des équipes.

En particulier, les défenseurs pourraient être contraints de se positionner plus bas pour ne pas laisser trop d'espace aux attaquants. Cependant, ce changement n'a pas produit les résultats escomptés en termes d'augmentation significative du nombre de buts.

Le fait le plus notable est qu'Arsène Wenger lui-même, l'auteur de la proposition, n'a pas été convaincu par les résultats des tests. Cela signifie que l'attrait théorique de la nouvelle règle ne garantissait pas son efficacité en pratique.

La règle du hors-jeu ne changera pas pour le moment

Sur la base de ces résultats, l'IFAB a décidé de ne pas approuver le « hors-jeu Wenger ». Cela signifie qu'aucun changement ne sera apporté aux règles du football dans ce domaine pour l'instant.

En réalité, l'idée de modifier la règle du hors-jeu fait l'objet de débats depuis de nombreuses années. D'un côté, les fans veulent plus de buts et un jeu offensif. De l'autre, il est crucial de maintenir l'équilibre tactique, la structure du jeu et la précision de l'arbitrage.

La proposition de Wenger visait précisément à trouver cet équilibre. Mais comme les tests n'ont pas montré l'efficacité attendue, les fans de football continueront pour l'instant à suivre l'interprétation actuelle de la règle du hors-jeu.