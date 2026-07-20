L'Arabie saoudite lance un visa Omra multi-entrées d'un an

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé un nouveau visa Omra multi-entrées, valable 365 jours (1 an) à compter de sa date d'émission, afin de faciliter les déplacements des pèlerins. Ce visa permet à ses détenteurs de séjourner dans le Royaume jusqu'à 90 jours au total sur l'année et d'effectuer plusieurs entrées et sorties.

Zamin.uz présente les règles, les conditions d'utilisation et les opportunités offertes aux pèlerins ouzbeks concernant ce nouveau visa.

Comment la période de 90 jours est-elle calculée ?

Le nouveau visa multi-entrées est fixé avec une durée de séjour de 90 jours calculée de manière cumulative. Cela signifie que :

À chaque visite du pèlerin en Arabie saoudite, le nombre de jours passés sur place est déduit de la limite totale de 90 jours.

Jusqu'à ce que la limite soit atteinte, le pèlerin peut entrer et sortir du Royaume plusieurs fois au cours de l'année.

Ministère du Hajj et de la Omra : « Ce visa accroît la flexibilité dans la planification des voyages et soutient l'intégration des services numériques et pratiques tout au long du séjour du pèlerin. »

3 conditions principales pour utiliser le visa

Pour utiliser le nouveau système de visa, les pèlerins doivent strictement respecter les règles suivantes :

Achat d'un forfait de services : Avant chaque visite, un forfait de services doit être acheté auprès d'un fournisseur officiellement agréé sur la plateforme « Nusuk ». La durée du forfait ne doit pas dépasser le nombre de jours restants sur le visa. Obtention d'une autorisation via « Nusuk » : L'entrée en Arabie saoudite n'est autorisée qu'après l'obtention d'une autorisation officielle de Omra via l'application « Nusuk » avant l'arrivée du pèlerin. Désactivation et réactivation temporaire du visa : Le visa d'un an est temporairement désactivé chaque fois que le pèlerin quitte l'Arabie saoudite. Le visa se réactive automatiquement une fois que le pèlerin remplit les conditions susmentionnées et obtient une nouvelle autorisation de Omra.

Fiche d'information sur le nouveau visa Omra

Indicateur Détails Validité 365 jours (1 an) Durée maximale de séjour 90 jours au total (cumulatifs) Période d'exclusion Pendant la saison du Hajj (pendant 2 semaines) non valide Prix du visa Non encore communiqué par les autorités saoudiennes Plateforme officielle Application mobile et site web « Nusuk »

Opportunités disponibles pour lesOuzbeks

Pour information, l'Arabie saoudite a lancé la possibilité d'obtenir un visa en ligne (e-Visa) pour les citoyens d'Ouzbékistan et d'Asie centraledepuis le 6 août 2023.

Actuellement, les Ouzbeks peuvent obtenir indépendamment des visas touristiques et de Omra en ligne pour se rendre en Arabie saoudite.