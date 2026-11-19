Alors que l'ère de Lionel Messi en équipe nationale d'Argentine touche à sa fin, les questions sur qui prendra sa relève se multiplient. Fait intéressant, Celia María Cuccittini, la mère de la légende du football, a exprimé son choix. Selon elle, le milieu de terrain de Côme, Nico Paz, pourrait succéder à son fils en sélection nationale à l'avenir.

Selon le média All About Argentina, citant Radio La Red, Paz a été profondément ému lorsque Celia lui a confié ces mots.

La mère de Messi a exprimé sa confiance envers le jeune joueur

Nico Paz, âgé de 22 ans, est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football argentin. Né aux îles Canaries, il était éligible pour jouer avec l'équipe nationale d'Espagne. Cependant, il a choisi de représenter l'Argentine sur la scène internationale.

Paz a déjà évolué avec les équipes d'Argentine U20 et U23. Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale A le 15 octobre 2024, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Bolivie.

Lors de ce match, qui s'est soldé par une victoire 6-0, Nico Paz a délivré une passe décisive à Messi, auteur d'un triplé.

Messi a fait ses adieux à l'équipe nationale

39 ans Lionel Messi Le 7 octobre, il a disputé son match d'adieu avec l'équipe nationale d'Argentine. Lors de la rencontre contre le Bénin, remportée 3-0, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Prendre la relève de Messi est une responsabilité immense pour n'importe quel joueur. La confiance témoignée par Celia Cuccittini envers Nico pourrait être une grande source de motivation pour le jeune milieu de terrain.

Cependant, les éloges ne suffisent pas pour devenir le véritable successeur de Messi. Nico Paz devra justifier cette confiance par ses performances sur le terrain, ses résultats et sa régularité en équipe nationale.