Selon les informations, la tragédie s'est déroulée dans la ville de José C. Paz, dans la province de Buenos Aires, lors d'un match du tournoi de jeunes organisé par l'Association du football argentin (AFA) (AFA Juveniles C — cinquième division). Certains médias indiquent que le joueur avait 16 ans, tandis que d'autres sources mentionnent 18 ans.

Le football mondial est en deuil après une perte tragique. Un membre de l'équipe de jeunes du club argentin Ezeiza le jeune Abel Nunes est décédé à l'hôpital des suites d'une grave blessure à la tête survenue lors d'un match. Après l'accident survenu le 12 novembre 2026, les médecins ont lutté pendant trois jours pour sauver sa vie, mais le jeune talent a succombé le 15 novembre.

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Lors d'une action intense du match, un tir puissant d'un adversaire a heurté la tête d'Abel Nunes. Sous la force de l'impact, le joueur a immédiatement perdu connaissance et s'est effondré sur le terrain.

Chronologie de la tragédie Détails principaux Date et lieu de la blessure 12 novembre 2026, José C. Paz (Province de Buenos Aires) Compétition et adversaire Tournoi AFA Juveniles C, match contre le Deportivo Muniz Soins médicaux et issue Opération chirurgicale immédiate ; décès le 15 novembre

État à l'hôpital et réactions officielles

Dès l'accident, le personnel médical présent sur le terrain a prodigué les premiers secours à Nunes avant de le transporter d'urgence à l'hôpital. Malgré une intervention chirurgicale complexe, la blessure s'est avérée fatale et son décès a été officiellement confirmé dimanche.

Suite à cette perte douloureuse, la direction du club d'Ezeiza et le président de l'Association du football argentin (AFA), Claudio Tapia, ont exprimé leurs plus sincères condoléances à la famille, aux coéquipiers et aux proches du joueur défunt.

Selon vous, quelles mesures supplémentaires devraient être prises pour protéger la tête des jeunes joueurs et renforcer le contrôle médical dans le football de formation ? Laissez votre avis en commentaire !