Quand Lionel Messi prendra-t-il sa retraite ? Scaloni clarifie tout

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Quand Lionel Messi prendra-t-il sa retraite ? Scaloni clarifie tout

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a déclaré que seul le légendaire Lionel Messi décidera quand mettre fin à sa carrière. À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'entraîneur a évoqué la mentalité d'élite qui maintient le huituple Ballon d'Or comme le meilleur joueur du monde. Goal.com rapporte ceci. rapporte .

La star de l'Inter Miami se prépare à participer à sa sixième Coupe du Monde de la FIFA. Dans une interview accordée à Diario Olé, Lionel Scaloni a dissipé les inquiétudes concernant l'avenir du capitaine. « Il jouera aussi longtemps qu'il le voudra, car nous savons qui il est. Sa participation à un sixième Mondial ne nous surprendrait pas », a souligné l'entraîneur.

Malgré quatre tournois internationaux remportés ces dernières années, l'ancienne star du FC Barcelone brûle toujours du désir de gagner. Lionel Scaloni a affirmé que c'est précisément cette caractéristique qui le distingue des autres footballeurs professionnels. Le fait qu'il s'énerve même pour des revers mineurs en club prouve qu'il n'a aucune intention de s'arrêter.

« Il est toujours le meilleur parce qu'il veut toujours plus et le prouve sur le terrain », a ajouté Scaloni. Cette soif inextinguible permet à l'attaquant de l'Inter Miami de ne pas se reposer sur ses lauriers, mais de mener ses coéquipiers vers de nouveaux sommets.

Abordant la gestion de la condition physique de Messi lors du prochain tournoi au format élargi, l'entraîneur a indiqué que chaque décision serait prise dans le respect mutuel. Selon Scaloni, même sans être à 100 %, Lionel Messi reste une menace majeure pour les adversaires et apporte une valeur immense à l'équipe.

Lionel MessiArgentineInter MiamiCoupe du Monde de la FIFAFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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