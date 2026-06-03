Joueurs de Premier League ayant subi les plus fortes baisses de valeur

Dans le monde du football, la valeur marchande des joueurs fluctue fréquemment, dépendant non seulement de leur talent, mais aussi de leur forme actuelle, de leurs blessures et de leurs performances. Le portail de référence Transfermarkt, qui suit les statistiques du football mondial, a réévalué les valeurs marchandes des représentants de la Premier League anglaise (EPL). En conséquence, sur la base des bilans de la saison 2025/26, un contre-classement a été établi pour les joueurs ayant subi les plus lourdes pertes de valeur de transfert.

Plus grosse perte : Dejan Kulusevski

Malheureusement, c'est le milieu de terrain du club londonien de Tottenham qui occupe la première place de cette liste : Dejan Kulusevski . La valeur de transfert du joueur suédois a chuté de pas moins de 18 millions d'euros , et sa valeur actuelle n'est plus que de 17 millions d'euros.

Figurent également dans le top 3 l'attaquant de Liverpool Alexander Isak et le défenseur de Tottenham Micky van de Ven, dont les valeurs marchandes ont également baissé de 15 millions d'euros.

Top 10 des stars ayant subi les plus fortes baisses

Grâce au tableau analytique ci-dessous, découvrez en détail les 10 joueurs les plus célèbres d'EPL dont la valeur a considérablement chuté lors de la saison écoulée :

Rang Joueur (Club) Valeur actuelle (M€) Baisse de valeur (M€) 1 Dejan Kulusevski (Tottenham) 17 -18 2 Alexander Isak (Liverpool) 85 -15 3 Micky van de Ven (Tottenham) 50 -15 4 Rodri (Manchester City) 50 -15 5 Alejandro Garnacho (Chelsea) 28 -12 6 Bukayo Saka (Arsenal) 110 -10 7 Florian Wirtz (Liverpool) 100 -10 8 Cole Palmer (Chelsea) 100 -10 9 Moisés Caicedo (Chelsea) 100 -10 10 Ryan Gravenberch (Liverpool) 80 -10

À noter : Même les stars les plus chères dont la valeur dépasse les 100 millions d'euros, comme Bukayo Saka, Florian Wirtz, Cole Palmer et Moisés Caicedo, ont « perdu » 10 millions d'euros de leur valeur en raison d'un certain manque de régularité.

Restez connectés sur Zamin pour suivre les baisses inattendues dans le monde du football, les nouvelles rumeurs de transfert et les actualités les plus passionnantes sur vos équipes préférées !