Manchester United, le club disposant de la plus grande base de fans millionnaires du football anglais, élabore des plans ambitieux pour l'avenir. Le PDG Omar Berrada a exprimé sa ferme conviction que les "Red Devils" redeviendront bientôt l'équipe la plus puissante d'Albion et retourneront au sommet de la Premier League (EPL).

Lors d'une interview exclusive dans l'émission populaire "Inside Man Utd", Berrada a abordé l'atmosphère interne de l'équipe, les taux de croissance et les ambitions de championnat pour les années à venir.

"Notre objectif est de reconquérir le trône de l'EPL dans les années à venir"

Selon le PDG du club, l'équipe de Manchester est entièrement prête pour la course au titre, et cet événement tant attendu se produira certainement dans un avenir proche. Il a évalué l'état actuel de l'équipe comme suit :

"Nous donnerons tout pour remporter le titre de l'EPL dès la saison prochaine. Si nous n'y parvenons pas à ce moment-là, nous atteindrons certainement notre objectif l'année suivante. À mon avis, notre équipe est actuellement en très bonne et stable forme. Au cours de la saison passée, nos joueurs ont démontré une croissance positive significative et de grandes réalisations sur le terrain. Nous continuerons à nous développer de manière cohérente dans cette bonne direction."

Omar Berrada a ajouté que non seulement les résultats sur le terrain comptent, mais que l'amélioration globale de l'infrastructure du club est une priorité. Les flux d'investissements seront dirigés non seulement vers les transferts, mais aussi vers d'autres domaines.

Objectifs stratégiques hors terrain

La direction de l'équipe vise à amener la marque Manchester United à un nouveau niveau financier et commercial. Le tableau ci-dessous reflète les principales priorités hors terrain du club :

Orientation stratégique Résultat principal visé Politique financière Assurer la stabilité et la solidité économiques du club Innovations commerciales Mise en œuvre de nouveaux projets modernes, augmentation des revenus Infrastructure Investissement actif dans tous les domaines des activités du club

Les indicateurs sont en hausse

Rappelons que la saison 2025/2026 a été assez réussie pour Manchester United. Après des matchs intenses et acharnés, les "Red Devils" ont obtenu la troisième place honorable au classement de l'EPL, décrochant une place en Ligue des champions de l'UEFA. Ce résultat indique que le club est sur la bonne voie et que les fondations du championnat se renforcent.

Commentaire de la rédaction : Les déclarations aussi fermes d'Omar Berrada suscitent un grand espoir chez les fans. La troisième place en EPL n'était que le début. Si la puissance financière de l'équipe se combine à sa passion sur le terrain, de grandes victoires reviendront sans doute à Old Trafford dans les années à venir.

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