Acheté par le club londonien d'Arsenal pour 105 millions de livres sterling, Declan Rice est aujourd'hui reconnu non seulement comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League, mais aussi du football mondial. Son passage de West Ham aux « Gunners » a marqué un tournant décisif dans sa carrière, élevant son niveau de jeu de plusieurs crans. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, Terry Butcher, a salué la progression de Rice dans une interview accordée à Goal.com. Selon lui, un transfert d'une telle ampleur vers un club prestigieux exige du joueur d'atteindre un tout nouveau niveau, tant sur le plan mental que physique. S'appuyant sur sa propre expérience, Butcher a souligné que la pression et la concurrence dans les grands clubs obligent le joueur à travailler davantage sur lui-même.

Alors que Rice était auparavant perçu principalement comme un milieu défensif ou un défenseur, il est devenu un véritable joueur « box-to-box » dans le système d'Arsenal. Désormais, il est l'arme principale de son équipe, non seulement pour stopper les attaques adverses, mais aussi pour délivrer des passes décisives et exploiter efficacement les coups de pied arrêtés. Sa polyvalence s'est parfaitement adaptée au style de Mikel Arteta.

Le chemin vers le brassard et de nouvelles responsabilités

Selon Terry Butcher, Declan Rice est le candidat le plus légitime pour reprendre le brassard de capitaine de l'équipe d'Angleterre après Harry Kane. Ses capacités de leadership sur le terrain et son caractère ont fait de lui le véritable moteur de l'équipe. Le passage d'une équipe de milieu de tableau comme West Ham à un Arsenal qui lutte pour le titre a renforcé son mental.

« Quand vous jouez pour West Ham, les adversaires savent qu'ils peuvent vous battre. Mais quand vous portez le maillot d'Arsenal, tout le monde veut vous vaincre, ce qui exige de jouer à 100 % à chaque match », déclare Butcher. Selon lui, Rice a déjà rejoint le cercle des joueurs d'élite capables de prétendre au Ballon d'Or.

Désormais âgé de 27 ans, le milieu de terrain vise des objectifs ambitieux, tant au niveau du club qu'au niveau international. Ses chances de remporter la Premier League avec Arsenal et la Coupe du Monde avec l'Angleterre sont jugées élevées. Le succès actuel de ce jeune homme, autrefois écarté de l'académie de Chelsea, sert d'exemple à de nombreux jeunes footballeurs.

En conclusion, l'investissement record réalisé par Arsenal a été pleinement rentabilisé. Declan Rice a non seulement résolu les problèmes au centre du terrain, mais joue également un rôle crucial dans la formation de la mentalité de vainqueur de l'équipe. Son transfert est un exemple frappant de la manière dont un projet bien choisi et la confiance d'un entraîneur peuvent transformer un joueur dans le football moderne.