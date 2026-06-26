Coupe du Monde 2026 : Abduvohid Nematov rejoint la « liste noire » historique

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Coupe du Monde 2026 : Abduvohid Nematov rejoint la « liste noire » historique

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroule sur les pelouses des États-Unis, du Mexique et du Canada, entre dans l'histoire non seulement pour ses buts spectaculaires, mais aussi pour ses records négatifs inattendus. Le record historique du plus grand nombre de buts contre son camp dans l'histoire des phases finales de la Coupe du Monde a été officiellement égalé lors de ce tournoi !

Le but qui a égalé le record : Pays-Bas — Tunisie

Le match entre les Pays-Bas et la Tunisie dans le groupe « F » (3-1) a été le théâtre de ce record. Dès la 3e minute de jeu, le milieu de terrain tunisien Ellyes Skhiri a marqué contre son camp par accident.

Cette situation inattendue a été enregistrée comme le 12e but contre son camp de la Coupe du Monde 2026.

Abduvohid Nematov également sur la liste

Le plus surprenant et regrettable est que le talentueux gardien de but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduvohid Nematov, figure également sur cette liste. Lors du match intense contre le Portugal, le ballon a fini dans nos propres filets après une déviation malheureuse sur notre gardien. Néanmoins, cela fait partie du football et personne n'est à l'abri de telles situations.

La liste complète des « malchanceux » de la Coupe du Monde 2026

Découvrez les 12 joueurs qui ont « contribué » à ce record historique en marquant contre leur propre camp :

  • Mahmoud Abunada (Qatar)

  • Yazan Al-Arab (Jordanie)

  • Mohammed Al-Mannai (Qatar)

  • Hassan Al-Tambakti (Arabie Saoudite)

  • Cameron Burgess (Australie)

  • Damián Bobadilla (Paraguay)

  • Yassine Bounou (Maroc)

  • Miro Muheim (Suisse)

  • Abduvohid Nematov (Ouzbékistan)

  • Ellyes Skhiri (Tunisie)

  • Mohamed Hany (Égypte)

  • Aymen Hussein (Irak)

Un match crucial à venir !

Rappelons que l'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera son dernier match décisif du groupe « K » contre la République Démocratique du Congo le 23 juin. Cette confrontation importante débutera à 04:30 heure de Tachkent. Nous souhaitons bonne chance à nos représentants pour ce match décisif !

Abduvohid NematovEllyes SkhiriOuzbékistanPortugalPays-Bas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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