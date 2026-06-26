Nouvelle ère dans la course à l'IA : le gouvernement US prend le contrôle de GPT-5.6 et d'autres modèles

La compétition entre les deux géants de l'intelligence artificielle, OpenAI et Anthropic, a franchi une étape totalement nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de supériorité technologique, mais de survie sous contrôle étatique. Le gouvernement des États-Unis a commencé à imposer un contrôle strict sur la publication des modèles d'IA les plus avancés, ce qui pourrait mettre en péril l'avenir de tout le secteur. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Récemment, les modèles Fable et Mythos d'Anthropic ont été bloqués par le gouvernement. On s'attend désormais à ce que le futur modèle GPT-5.6 d'OpenAI subisse le même sort. Selon The Information, ce modèle ne serait disponible que pour un cercle restreint de clients, et chaque utilisateur devrait obtenir une autorisation gouvernementale spécifique. Bien que Sam Altman estime que ce processus prendra quelques semaines, l'expérience d'Anthropic suggère que cela pourrait s'étendre sur plusieurs mois.

Contrôle et risques économiques

Une telle intervention gouvernementale pourrait porter un coup économique sérieux aux laboratoires d'IA. Le retard dans la mise sur le marché de nouveaux systèmes ayant nécessité des milliards de dollars d'investissement réduirait la rentabilité des entreprises. Cela affecterait également négativement la construction de centres de données et le développement des infrastructures technologiques. Si la situation perdure, une stagnation de tout le secteur est probable.

Actuellement, OpenAI et Anthropic se trouvent dans la même situation problématique. Diverses accusations circulent parmi les acteurs de l'industrie : certains accusent Anthropic d'utiliser les réglementations pour étouffer la concurrence, tandis que d'autres soupçonnent la direction d'OpenAI de se rapprocher des cercles politiques pour évincer ses rivaux du marché. Cependant, la situation a pris une tournure bien plus grave qu'une simple rivalité personnelle.

Questions de sécurité et prochaines étapes

Bien que le gouvernement américain ait l'intention d'examiner les modèles, les organismes de réglementation ne disposent pas encore de l'expérience et des capacités techniques suffisantes pour tester des systèmes aussi complexes. Plus important encore, aucun critère précis n'a été élaboré sur les risques exacts contre lesquels le gouvernement souhaite protéger. Néanmoins, les capacités de l'IA en matière de cybersécurité et de risques biologiques alimentent les inquiétudes au niveau étatique.

Les experts du secteur, dont Dean Ball, qui devrait prochainement rejoindre l'équipe d'OpenAI, estiment que les acteurs de l'industrie devraient s'unir sur les axes suivants :

Faire confiance à des groupes d'experts indépendants pour gérer les processus de contrôle ;

Soutenir les options de réglementation les plus favorables au lieu de combattre chaque nouvelle règle ;

Protéger l'IA non pas comme l'intérêt de compagnies individuelles, mais comme une industrie entière ;

Ne pas transformer les questions de sécurité en arme pour frapper les concurrents.

Les modèles d'IA ont atteint un niveau où leurs capacités ont désormais des conséquences politiques et internationales directes. Pour atténuer ces effets et poursuivre le progrès technologique, les acteurs du secteur doivent mettre de côté la concurrence et agir collectivement. Les prochaines semaines diront si l'industrie de l'IA est capable d'une telle coopération.