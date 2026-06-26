Kerjakov : « Un miracle est nécessaire pour qu'l'Ouzbékistan accède aux play-offs »

L'ancien footballeur russe Aleksandr Kerjakov s'est exprimé sur les chances de l'équipe nationale d'Ouzbékistan d'accéder aux play-offs de la Coupe du Monde 2026.

Il est connu que l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera, lors de la 3e journée de la phase de groupes, la République démocratique du Congo, son principal concurrent pour la troisième place.

Selon Kerjakov, les chances de l'Ouzbékistan de passer au tour suivant sont très faibles. Pour cela, l'équipe doit battre la RD Congo par un score important.

« Les chances de l'Ouzbékistan de sortir de groupe à la Coupe du Monde sont très minces. La raison est qu'il faut battre l'équipe nationale de la RD Congo avec un score très large », a-t-il déclaré.

L'ancien attaquant n'a pas caché qu'il ne croyait pas à un miracle dans cette situation.

« Je ne pense pas qu'un miracle se produise et que l'Ouzbékistan accède aux play-offs », a ajouté Kerjakov.

L'expert russe a souligné que la simple qualification de l'Ouzbékistan pour le Mondial est déjà une grande réussite pour le football du pays. À cet égard, il a comparé l'équipe à celle de Curaçao, participante à la Coupe du Monde 2026.

« On peut parler de cette équipe comme on le fait pour l'équipe nationale de Curaçao. Se qualifier pour la Coupe du Monde est en soi un grand succès pour le football ouzbek. J'espère qu'ils développeront davantage ce résultat à l'avenir », a déclaré Kerjakov lors d'un entretien avec le journaliste Nikolay Baranov.

Désormais, l'équipe nationale d'Ouzbékistan tentera de remporter la victoire contre la RD Congo lors de la dernière journée pour maintenir ses chances dans le tournoi jusqu'au bout.