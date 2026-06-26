Peter Diamandis, figure emblématique du monde technologique et fondateur de la fondation Xprize, a fait une déclaration provocatrice sur la vie privée et le contrôle global. Selon lui, un système de surveillance massive déployé dans le monde entier pourrait être bénéfique pour l'humanité, car les individus ont tendance à être beaucoup plus ordonnés et polis lorsqu'ils sentent qu'ils sont observés. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Diamandis a souligné sur son compte X et dans un article sur la plateforme Substack que l'ère de la « transparence radicale » approche. Dans le futur qu'il imagine, personne ne pourra se cacher nulle part. Selon l'entrepreneur, nous sommes en train d'envelopper notre planète dans un « écosystème de capteurs ». Ce système engloberait tous les outils, des caméras domestiques aux smartphones, en passant par les voitures autonomes comme Tesla et les satellites dans l'espace.

L'ère du contrôle de masse et de la transparence

Ces vues de Diamandis se sont renforcées après une conversation avec Will Marshall, dirigeant de Planet (le plus grand opérateur de satellites d'observation de la Terre). Marshall a souligné qu'il est désormais impossible de cacher la construction d'une école ou d'un centre de données n'importe où dans le monde. Chaque mètre carré de terrain est photographié quotidiennement depuis l'espace, ce qui porte la responsabilité à un nouveau niveau.

Fait intéressant, Peter Diamandis n'est pas seul dans cette voie. Il y a environ deux ans, Larry Ellison, fondateur d'Oracle, avait avancé une prédiction similaire. Selon Ellison, dans un environnement où tout est enregistré et rapporté en permanence, les citoyens seront contraints de contrôler leur comportement. Cela contribuerait à la réduction de la criminalité et au renforcement de l'ordre social.

La fin de la vie privée et l'éducation d'une nouvelle génération

Aujourd'hui, les gens sont déjà sous surveillance constante dans leur vie quotidienne via les systèmes de sécurité Ring, les caméras de rue et divers réseaux publicitaires. Cependant, la déclaration de Diamandis se distingue par sa volonté d'éliminer complètement le concept de vie privée. Il a conseillé aux parents de préparer leurs enfants à un monde où la « vie cachée » n'existe plus.

Selon sa recommandation, la meilleure stratégie de confidentialité pour la nouvelle génération est l'honnêteté. En d'autres termes, une personne doit vivre de telle sorte que même si chacun de ses pas et actions est visible, elle ne fasse rien dont elle puisse avoir honte ou peur. Parallèlement, il a appelé à lutter pour que la surveillance ne soit pas unilatérale, mais bilatérale (le peuple pouvant également surveiller le gouvernement et les personnes puissantes).

En Ouzbékistan, les outils de surveillance technologique, notamment les caméras intelligentes sur les routes et les systèmes de sécurité dans les lieux publics, sont également en expansion. Les vues de Diamandis devraient susciter de sérieux débats à l'échelle mondiale sur l'équilibre entre liberté individuelle et sécurité.