La direction du club italien du Milan AC a décidé de confier la gestion de l'équipe à Ruben Amorim. Le spécialiste portugais, après un passage infructueux à Manchester United, tentera désormais sa chance à San Siro. Cependant, la légende du club Ruud Gullit s'inquiète que cette nomination puisse créer des problèmes inattendus pour les leaders actuels de l'équipe, notamment Christian Pulisic. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée à GOAL, Gullit a souligné que l'approche tactique de Ruben Amorim pourrait être « très dangereuse » pour le Milan AC. Selon lui, l'imposition forcée de son schéma favori en 3-4-3 pourrait nuire au jeu de joueurs s'appuyant sur un talent individuel comme Christian Pulisic.

Changements tactiques et risques potentiels

Ruben Amorim n'a remporté que 24 victoires en 61 matchs à la tête de Manchester United (un taux de réussite de 38,1 %). Sa principale erreur en Angleterre a été de tenter d'appliquer son système rigide sans tenir compte des capacités des joueurs de l'effectif. Gullit affirme que ce point précis pourrait coûter cher au Milan AC également.

« Pulisic a été très utile pour le Milan. Il a sauvé l'équipe dans de nombreuses situations grâce à son talent individuel. J'espère qu'Amorim saura l'utiliser correctement. Mais je suis toujours partisan de la prudence dans ces situations. Il faut d'abord regarder les joueurs que l'on a, puis élaborer la tactique. Si vous imposez un système que l'équipe n'a jamais pratiqué, vous risquez d'éteindre la confiance des joueurs. C'est très dangereux », déclare la légende néerlandaise.

Une nouvelle ère pour le Milan AC

Après s'être séparé de Massimiliano Allegri, la direction du Milan AC a fait confiance à Amorim pour porter l'équipe vers un nouveau niveau. Allegri avait quitté son poste après avoir privé l'équipe d'une place en Ligue des Champions la saison dernière. Désormais, le spécialiste portugais a pour mission non seulement d'obtenir des résultats, mais aussi de préserver le potentiel de stars comme Christian Pulisic.

Christian Pulisic est actuellement un élément indispensable de l'attaque du Milan AC. Si Amorim ne renonce pas à ses visions tactiques rigides, le capitaine de l'équipe nationale des États-Unis pourrait se retrouver dans une position inconfortable ou être relégué sur le banc de touche. Cela ne manquerait pas d'impacter directement les résultats globaux du club.

Pour l'instant, les supporters du Milan et les experts attendent les débuts d'Amorim en Serie A. On verra lors des prochains matchs s'il a tiré les leçons de ses erreurs à Manchester. Le football italien se distingue par sa complexité tactique, ce qui représente à la fois une opportunité et un grand défi pour le nouvel entraîneur.