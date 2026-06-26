Vitaliy Denisov analyse les problèmes de l'Ouzbékistan

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté de puissants adversaires lors des deux premiers matchs de sa première Coupe du Monde. Nos représentants se sont inclinés 1-3 face à la Colombie et 0-5 contre le Portugal.

L'ancien international Vitaliy Denisov a partagé son opinion sur ces résultats et sur le travail du sélectionneur Fabio Cannavaro.

Selon Denisov, le spécialiste italien n'a pas eu suffisamment de temps pour instaurer un nouveau style tactique et sélectionner les joueurs adaptés à ce système.

« Fabio Cannavaro a manqué de temps pour mettre en place un nouveau style de jeu et choisir les joueurs correspondant à cette tactique. On ne s'adapte pas à un système à trois défenseurs en un jour », a-t-il déclaré.

L'ancien footballeur estime qu'un tel schéma tactique exige des caractéristiques spécifiques de la part des joueurs. Le staff technique n'a pas eu la possibilité de finaliser pleinement le système dans un délai aussi court.

« Pour que ce schéma soit utilisé durablement, il faut des joueurs possédant certaines qualités. Le staff technique n'a pas eu le temps de tout mettre en œuvre. C'est ainsi », a ajouté Denisov.

Il a également indiqué qu'il ne partageait pas l'idée que le résultat aurait été différent si un autre entraîneur avait été à la place de Cannavaro.

« On ne peut pas affirmer avec certitude que le résultat aurait été différent avec un autre entraîneur. Personne ne peut répondre avec assurance à cette question », a déclaré l'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Pour rappel, le match décisif entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de la République démocratique du Congo aura lieu le 28 juin aux États-Unis.

Cette rencontre, cruciale pour les deux équipes, débutera à 04h30, heure de Tachkent.